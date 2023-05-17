Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: як це зробити — Finance.ua

Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: як це зробити Сьогодні 16:16 — Особисті фінанси

Пільговики зможуть отримати невиплачені кошти: як це зробити

Пільговики можуть отримати невиплачені суми. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними прес-служби, йдеться про кошти, що обліковувалися на рахунку для виплати пільг за обліковими записами пільговиків станом на 1 червня 2022 року, за якими не було звернень пільговиків щодо їх виплати, облік яких припинено 20 грудня 2022 року і які було повернуто Ощадбанком на рахунок Мінсоцполітики.

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«Ці кошти органи Пенсійного фонду України виплачуватимуть до вересня 2023 року за зверненнями пільговиків», — повідомили у ПФУ.

Як їх отримати

Для отримання невиплачених сум пільговику потрібно подати до органу Фонду заяву довільної форми, у якій обов’язково зазначити:

назву документа, що дає право на пільги, його серію та номер (за наявності), ким видано документ і дату його видачі (з пред’явленням оригіналу зазначеного документа або електронного посвідчення ветерана);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України або свідоцтва про народження, або тимчасового посвідчення громадянина України, ким видано документ і дату його видачі;

номер рахунка (за стандартом IBAN) та найменування банку, в якому відкрито рахунок для зарахування суми невиплаченої пільги.

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