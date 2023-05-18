Банки конкурують за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки - огляд НБУ — Finance.ua
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Банки конкурують за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки - огляд НБУ

Кредит&Депозит
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Банки конкурують за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки - огляд НБУ
Банки конкурують за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки - огляд НБУ
Облікова ставка НБУ залишалася на рівні 25% річних. Однак зміни вимог до обов’язкових резервів стимулювали банки подовжувати строковість клієнтських залучень.
Про це свідчить Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).
«Тож банки надалі конкурували за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки як для фізичних осіб, так і бізнесу», — йдеться в огляді.
Банки конкурують за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки - огляд НБУ
У середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла за квартал на 1,2 в. п. до 13,9% річних, тримісячних — до 12,4% річних. Спред між тримісячними та річними депозитами упродовж кварталу коливався на рівні понад 1,5 в. п. Вартість коштів суб'єктів господарювання збільшилася до 13,2% річних.
Банки конкурують за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки - огляд НБУ
За даними НБУ, високі ставки за депозитами бізнесу пропонували державні (крім ПриватБанку) та приватні вітчизняні банки, зокрема державним підприємствам на строк більше одного місяця.
Близько половини нових гривневих строкових вкладів залучається на строк від одного до шести місяців. Водночас пропозиція депозитів до трьох місяців скорочується, ставки за такими вкладами помітно нижчі, ніж за довшими, додали в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова раніше заявляла, що ставки за депозитами в банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції та навіть перевищити його. У квітні інфляція сповільнилася до 17,9%;
  • станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках зберігалося 944,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 583,5 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 336,8 млрд гривень;
  • у квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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