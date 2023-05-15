Рейтинг банків за депозитами (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг банків за депозитами (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Кредит&Депозит

В НБУ пояснили, як працюватиме 100% гарантія на депозити

Станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках зберігалося 944,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання — 583,5 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 336,8 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 169,5 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 57,0 млрд гривень та приватний Універсал Банк — 52,7 млрд гривень.

На п’ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк (раніше — Альфа-Банк ) — 43,6 млрд гривень.

Нагадаємо, у квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше. Про це свідчатьдані Національного банку України. За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7% до 0,8%.

Довідка Finance.ua:

Ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції і навіть перевищити його. Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в інтерв'ю «Громадському радіо». Як зазначила Рожкова, сьогодні банки в залежності від свого розміру та стратегії пропонують ставки від 12,5% до 16% річних.

Нацбанк розглядає можливість здешевити мікрокредити для населення. Одним із варіантів є введення фіксованої ставки. Про це пише"Мінфін" з посиланням на одну з МФО."Ведуться розмови про те, що НБУ хоче зробити фіксовану ставку на ринку кредитування, знизивши її", — розповів СЕО компанії MyCredit Владислав Білан.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, з одного боку, те, що дуже багато наших людей залишаються за кордоном, працюють там та навчаються, звикають до європейських умов життя, створює ризики, що вони з часом не повернуться в Україну.З іншого боку, це створює для нас позитивні ефекти. Маючи такі тісні зв’язки з Європою (з ЄС — ред.), хтось з них повернеться з цими зв’язками, хтось зможе налагодити зв’язки з українськими друзями і компаніями. Це сприятиме тому, що українська економіка ще активніше інтегруватиметься з європейською.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.