У НБУ розповіли про позитивний ефект від того, що багато українців поки залишаються за кордоном — Finance.ua

У НБУ розповіли про позитивний ефект від того, що багато українців поки залишаються за кордоном Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

У НБУ розповіли про позитивний ефект від того, що багато українців поки залишаються за кордоном

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, з одного боку, те, що дуже багато наших людей залишаються за кордоном, працюють там та навчаються, звикають до європейських умов життя, створює ризики, що вони з часом не повернуться в Україну.

З іншого боку, це створює для нас позитивні ефекти. Маючи такі тісні зв’язки з Європою (з ЄС — ред.), хтось з них повернеться з цими зв’язками, хтось зможе налагодити зв’язки з українськими друзями і компаніями. Це сприятиме тому, що українська економіка ще активніше інтегруватиметься з європейською.

Важко сказати, яким буде ринок праці після війни. Думаю ми матимемо ситуацію, схожу на ту, яку мали після отримання «безвізу», коли дуже багато людей отримали можливість працевлаштовуватися в сусідніх країнах. Тому, думаю, ми побачимо досить активну конкуренцію за українських працівників.

Як це впливатиме на зарплати

«З одного боку, це даватиме українським компаніям менше переваг в контексті доступу до дешевої робочої сили, а з іншого — стимулюватиме внутрішній попит і зростання продуктивності українських компаній. Як наслідок, вони будуть змушені платити працівникам більше», — відповів він.

"Ми не робили таких оцінок, але за кордон виїхали близько 20% населення. Здебільшого — жінки з дітьми. Важко оцінити, якою була їхня частка в сукупному споживанні до війни, але 20% населення — це досить високий рівень.

Однак коли ми говоримо про приватне споживання українців за кордоном, то воно включає й продукцію, виготовлену в Україні. Також треба враховувати і те, що багато з тих, хто виїхав, дистанційно працює в Україні і створює ВВП, який обліковується в статистиці України. Тому це питання набагато складніше", — резюмував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Довідка Finance.ua:

У Національному банку очікують, що у 2023 році продовжиться чистий виїзд українців за кордон, і лише наступного року до країни повернеться більше людей, ніж виїде.

Економічна Правда За матеріалами:

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