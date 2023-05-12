Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua
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Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Кредит&Депозит
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Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
Ставки не зростають: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних. Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7% до 0,8%.
За квітень ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 13,4% до 13,3% річних, валютними — зросли з 0,3% до 0,4% річних.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Депозитний портфель банків за квітень зріс на 2,4% до 2 024 млрд гривень, у т.ч. населення — зріс на 0,5% до 943 млрд гривень, підприємств — зріс на 4,3% до 1 032 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • ставки за депозитами у банках України можуть зрівнятися з рівнем інфляції і навіть перевищити його;
  • станом на 1 квітня 2023 року в 65 банках — учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 65,6 млн вкладів на суму 1 трлн 62 млрд гривень. З них 9,1 млн вкладів були у валюті на суму 415,0 гривень;
  • зміцнення гривні до іноземних валют у 2023 році (коли долар за 3 місяці подешевшав до гривні майже на 8%) пробудило в українців інтерес до депозитів у національній валюті. До того ж саме зміцнення збіглося із підвищенням ставок за гривневими депозитами.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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