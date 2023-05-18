НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців — Finance.ua

НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг направила лист до уряду щодо впровадження Порядку захисту вразливих споживачів електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

«Створення такого документа відповідає міжнародним зобов՚язанням України, у тому числі Директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення та передбачено статтею 61 Закону України „Про ринок електричної енергії“», — сказано в повідомленні.

Що пропонують

Проектом пропонується врегулювати питання захисту вразливих споживачів електричної енергії, шляхом:

визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;

запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;

вжиття спеціальних заходів захисту від відключення електричної енергії у вразливих споживачів з метою задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії протягом певних періодів.

Також проектом враховуються норми чинного законодавства, що передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус раніше заявляв , що за рахунок субсидій та енергоефективних заходів населення з низьким рівнем доходів не відчує значного впливу від підвищення тарифів на електроенергію.

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