НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців — Finance.ua

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НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців

Особисті фінанси
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НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців
НКРЕКП пропонує заборонити відключати світло певним категоріям українців
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг направила лист до уряду щодо впровадження Порядку захисту вразливих споживачів електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба комісії.
«Створення такого документа відповідає міжнародним зобов՚язанням України, у тому числі Директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення та передбачено статтею 61 Закону України „Про ринок електричної енергії“», — сказано в повідомленні.

Що пропонують

Проектом пропонується врегулювати питання захисту вразливих споживачів електричної енергії, шляхом:
  • визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;
  • запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;
  • вжиття спеціальних заходів захисту від відключення електричної енергії у вразливих споживачів з метою задоволення потреб таких споживачів в електричній енергії протягом певних періодів.
Також проектом враховуються норми чинного законодавства, що передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних.
Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус раніше заявляв, що за рахунок субсидій та енергоефективних заходів населення з низьким рівнем доходів не відчує значного впливу від підвищення тарифів на електроенергію.
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За матеріалами:
Finance.ua
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