З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день — Finance.ua

З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день Сьогодні 16:11 — Особисті фінанси

З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air 18 травня проводить одноденний розпродаж авіаквитків. Така акція з нагоди 19-річчя.

Знижка до 19% діє на всі маршрути авіакомпанії та не обмежена за датою перельоту.

Як придбати квиток зі знижкою

Щоб купити квиток в рамках цього розпродажу, необхідно бути членом знижкового клубу Wizz Discount Club або оформити участь у цьому клубі під час бронювання авіаквитка.

Якщо ви не часто бронюєте квитки на рейси Wizz Air, то можна почекати, поки розпродаж стане доступним для всіх. Ймовірно, це відбудеться 19 травня — саме цього дня у 2004 році лоукостер здійснив свій перший регулярний рейс.

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Адже зазвичай Wizz Air робить розпродаж доступним лише для членів Wizz Discount Club, а через день дозволяє купити квитки за зниженою ціною всім іншим клієнтам. Про те, що так буде і цього разу, свідчить примітка до реклами, де Wizz Air вказує: «Для наших учасників Wizz Discount Club святкування Дня народження розпочнеться раніше».

Нагадаємо, Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

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