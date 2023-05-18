З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день — Finance.ua
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З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день

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З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день
З нагоди свого 19-річчя: Wizz Air знизив ціну на авіаквитки лише на один день
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air 18 травня проводить одноденний розпродаж авіаквитків. Така акція з нагоди 19-річчя.
Знижка до 19% діє на всі маршрути авіакомпанії та не обмежена за датою перельоту.

Як придбати квиток зі знижкою

Щоб купити квиток в рамках цього розпродажу, необхідно бути членом знижкового клубу Wizz Discount Club або оформити участь у цьому клубі під час бронювання авіаквитка.
Якщо ви не часто бронюєте квитки на рейси Wizz Air, то можна почекати, поки розпродаж стане доступним для всіх. Ймовірно, це відбудеться 19 травня — саме цього дня у 2004 році лоукостер здійснив свій перший регулярний рейс.
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Адже зазвичай Wizz Air робить розпродаж доступним лише для членів Wizz Discount Club, а через день дозволяє купити квитки за зниженою ціною всім іншим клієнтам. Про те, що так буде і цього разу, свідчить примітка до реклами, де Wizz Air вказує: «Для наших учасників Wizz Discount Club святкування Дня народження розпочнеться раніше».
Нагадаємо, Wizz Air вводить послугу передплати на авіаквитки WIZZ MultiPass. Вона дозволить бронювати квитки за фіксованою вартістю протягом 6 місяців.
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За матеріалами:
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