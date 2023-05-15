Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі — Finance.ua

Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі Сьогодні 12:49 — Світ

Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриє 8 нових маршрутів із Польщі. Також перевізник збільшить кількість літаків та літатиме за своїми маршрутам частіше.

Зміни планують з кінця жовтня 2023 року, повідомляє avianews.com

Флот Wizz Air у Польщі збільшиться до 30 літаків. Завдяки розширенню парку лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію.

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Восени перевізник розмістить авіалайнер нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена. Цей літак на 240 місць дозволить почати з 31 жовтня нові рейси з польської столиці на марокканський курорт Агадір.

Також авіакомпанія відкриє 8 маршрутів із чотирьох міст Польщі:

Гданськ-Копенгаген — із 29 жовтня;

Гданськ-Тенерифе — із 29 жовтня;

Гданськ-Аліканте — із 30 жовтня;

Катовіце-Копенгаген — із 29 жовтня;

Катовіце-Аліканте — із 31 жовтня;

Вроцлав-Валенсія — із 30 жовтня;

Вроцлав-Малага — із 31 жовтня;

Краків-Валенсія — із 3 грудня.

На сайті Wizz Air вже відкрили продаж квитків на нові напрямки. Найдешевші квитким можна знайти за ціною від 69 злотих (612 грн) в один кінець. Найдешевший тариф включає перевезення лише ручної поклажі. Габарити сумки не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг.

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