Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі — Finance.ua

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Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі

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Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі
Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі
Бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриє 8 нових маршрутів із Польщі. Також перевізник збільшить кількість літаків та літатиме за своїми маршрутам частіше.
Зміни планують з кінця жовтня 2023 року, повідомляє avianews.com.
Флот Wizz Air у Польщі збільшиться до 30 літаків. Завдяки розширенню парку лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію.
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Восени перевізник розмістить авіалайнер нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена. Цей літак на 240 місць дозволить почати з 31 жовтня нові рейси з польської столиці на марокканський курорт Агадір.
Також авіакомпанія відкриє 8 маршрутів із чотирьох міст Польщі:
  • Гданськ-Копенгаген — із 29 жовтня;
  • Гданськ-Тенерифе — із 29 жовтня;
  • Гданськ-Аліканте — із 30 жовтня;
  • Катовіце-Копенгаген — із 29 жовтня;
  • Катовіце-Аліканте — із 31 жовтня;
  • Вроцлав-Валенсія — із 30 жовтня;
  • Вроцлав-Малага — із 31 жовтня;
  • Краків-Валенсія — із 3 грудня.
На сайті Wizz Air вже відкрили продаж квитків на нові напрямки. Найдешевші квитким можна знайти за ціною від 69 злотих (612 грн) в один кінець. Найдешевший тариф включає перевезення лише ручної поклажі. Габарити сумки не повинні перевищувати 40×30×20 см, а вага 10 кг.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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