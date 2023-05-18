Пасажири побачать два сходи сонця: Qantas Airways анонсувала найдовший переліт у світі — Finance.ua

Пасажири побачать два сходи сонця: Qantas Airways анонсувала найдовший переліт у світі
За 20 годин можна переглянути всю трилогію «Володар перснів» і «Хоббіт», влаштувати собі короткотривалу веломандрівку… або ви можете здійснити найдовший у світі політ.
З кінця 2025 року, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запустить найдовший рейс у світі. Це буде переліт з австралійського аеропорту Сіднея до лондонського Хітроу, який Qantas назвав Project Sunrise.
Маршрут протягнеться на 17 000 кілометрів. За час польоту — близько 20 годин — пасажири зможуть побачити два сходи сонця, оскільки він змінюватиме часові пояси.
Запустити рейси планують наприкінці 2025 року. Поки що авіакомпанія має підготувати літак — зменшити кількість місць, щоб борт став легшим. Додатково для пасажирів планується організувати зону відпочинку.
Польоти відбуватимуться на Airbus A350−1000, найбільшому в авіаційній галузі широкофюзеляжному літаку. Хоча ця модель літака зазвичай вміщує від 350 до 410 пасажирів, літаки Project Sunrise матимуть лише 238 місць, включаючи:
- 6 люксів першого класу,
- 52 люкси бізнес-класу,
- 40 крісел преміум-економ класу,
- 140 місць економкласу.
Усі пасажири також матимуть доступ до бортової «Зони добробуту», яка, згідно з Qantas, буде окремим простором для пересування зі снек-баром самообслуговування.
Скільки Qantas стягуватиме за квиток або як виглядатиме обслуговування на борту — наразі невідомо.
Зараз найдовші перельоти — у маршрутній мережі Singapore Airlines, це рейси з Сінгапуру до Нью-Йорка. Перельоти між містами займають 18 годин 40 хвилин.
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