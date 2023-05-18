Для отримання оферу потрібно розіслати 50 резюме: цікаві факти про працевлаштування кандидатів без досвіду в ІТ — Finance.ua

Для отримання оферу потрібно розіслати 50 резюме: цікаві факти про працевлаштування кандидатів без досвіду в ІТ Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Для отримання оферу потрібно розіслати 50 резюме: цікаві факти про працевлаштування кандидатів без досвіду в ІТ

Чимало кандидатів не розуміють, що пошук роботи — також робота, і просто припиняють пошуки, якщо не отримали офер за місяць.

Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк навів кілька цікавих фактів про працевлаштування кандидатів без попереднього досвіду роботи. Факти та числа базуються на даних онлайн-університету Сhoice31, де допомагають з опануванням діджитал-професій.

1. Тільки 37% випускників подають резюме на перевірку спеціалістам

За опитуваннями, 78% всіх студентів Choice31 приходять на курси, щоб здобути професію, але з усіх дипломників — тих, хто склав всі завдання та виконав кейс-проєкт, — лише 37% подають своє резюме на перевірку, щоб почати шлях пошуку роботи.

2. До подачі резюме доходять лиш 61% випускників. Зникають після правок

За статистикою, до реальної подачі резюме на першу вакансію доходять 61% кандидатів.

Найчастіше люди «зникають» після правок резюме та соцмереж, також не приходять на пробну співбесіду. Тобто, коли зрозуміли, що не все чарівно і потрібно працювати над собою.

3. Здаються після двох відмов 44% випускників

44% кандидатів здаються вже після 10 поданих резюме або 2 відмов. Водночас для отримання принаймні одного оферу потрібно розіслати резюме на 50 різних вакансій.

Звісно, трапляється, коли людина супер підготовлена і з крутими софт скілами, то може бути й 10% оферів від надісланих резюме, але це — виняток.

4. 8,8% випускників розсилають понад 15 резюме

Тільки 8,8% від опитаних випускників Choice31 реально працюють над працевлаштуванням, тобто надсилають резюме більш як 15 разів, і вже з тих, хто це робить, працевлаштовуються 96% людей.

5. Активні кандидати шукають роботу 1,5 місяця

Активні учасники кар'єрного центру знаходять роботу в середньому за 44 дні. Можна зробити висновок, що для успіху треба зробити пошук першої роботи своєю головною роботою на найближчі два місяці після закінчення навчання.

«Ці числа особисто для мене підтверджують гіпотезу, що „людям ліньки працювати над собою“, отже потрібно створювати в країні культуру пошуку роботи. Ринок змінюється, сидіти й чекати на офер — не варіант», — зазначає Бородатюк.

Як знайти роботу швидко: три поради

Програма мінімум:

надсилати 5−7 резюме на день;

додати 50+ контактів із цікавих компаній у LinkedIn;

вести аналітику на різних етапах пошуку роботи, щоб зрозуміти, над чим працювати та що розвивати.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.