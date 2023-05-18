Реєстрація нерухомості: хто і як може зробити це онлайн — Finance.ua

Реєстрація нерухомості: хто і як може зробити це онлайн Сьогодні 15:03 — Нерухомість

Реєстрація нерухомості: хто і як може зробити це онлайн

Відсьогодні, 18 травня, жителі Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк зможуть подати заяву на реєстрацію прав на нерухоме майно через портал Дія.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це стосується прав, які виникли та були зареєстровані до 1 січня 2013 року, коли було запроваджено Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Читайте також Уряд виділив понад 4 мільярди на програму "єВідновлення"

Раніше скористатися послугою на порталі Дія могли тільки жителі Львівської області, Тернополя, Харкова та Чугуївського району Харківщини. Ті ж, хто не використовував портал Дія, змушені були пройти як мінімум 3 держустанови, щоб зареєструвати права на своє нерухоме майно.

Як скористатися послугою?

1). Увійти на портал Дія (якщо ще не зареєстровані на нього, тоді пройдіть відповідну реєстрацію).

2). Обрати «Послуги» → «Земля, будівництво, нерухомість» → «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» → «Подати заяву».

3). Внести потрібну інформацію та скани документів.

4). Підписати заяву електронним підписом.

Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія. Окрім цього, про результат буде повідомлено листом на електронну пошту заявника.

Чому це важливо?

Реєстрація нерухомості підтверджує, що ви є законним власником майна. Це, своєю чергою, унеможливлює підробку шахраями документів про право власності на майно.

Реєстрація права власності в ДРРП убезпечує дані, адже ті будуть збережені на захищених цифрових носіях, на відміну від паперових архівів. Для прикладу, після початку повномасштабної війни багато таких архівів БТІ знищили або розікрали окупанти.

В Мінрегіоні зазначають, що на сьогодні в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, житло не зареєстроване в ДРРП. Це унеможливлює подачу заяви на виплату допомоги, адже наявність запису про право власності в реєстрі є обов’язковою умовою для подання заяви.

Завдяки масштабуванню послуги на порталі Дія значно більша кількість громадян зможуть онлайн подати заяву на реєстрацію, без потреби йти до державного реєстратора та проходити численними коридорами держустанов. Це особливо актуально для жителів Харківської, Чернігівської та Київської областей, які є одними із найбільш постраждалих внаслідок агресії рф.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.