Уряд виділив понад 4 мільярди на програму "єВідновлення" — Finance.ua

Уряд виділив понад 4 мільярди на програму "єВідновлення" Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Уряд виділив понад 4 мільярди на програму "єВідновлення"

Кабінет Міністрів України на засіданні 16 травня 2023 року виділив Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі понад 4,43 млрд гривень на програму єВідновлення.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

«Виділено Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 4 млрд 433 млн 350 тис. гривень (видатки споживання) на нову бюджетну програму для надання компенсації для відновлення окремих категорій обʼєктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації, з використанням електронної публічної послуги «єВідновлення», — написав він.

Мельничук додав, що уряд визначив Мінвідновлення відповідальним виконавцем нової бюджетної програми та вніс зміни до порядку використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо, 21 квітня Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна буде з допомогою електронної послуги єВідновлення.

Послугою з 10 травня 2023 року можуть скористатися всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване. Йдеться, перш за все, про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі тощо.

Довідка Finance.ua:

уряд 12 травня скоротив максимальний розмір компенсації з державного бюджету за один пошкоджений війною об'єкт нерухомого майна з 500 тис. грн до 200 тис. грн;

деякі українці хочуть подати заяву на виплату допомоги за пошкоджене житло, але не можуть, бо Дія не відображає їх житло. Із такими скаргами вони звертаються до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Є два способи вирішити проблему;

у межах проєкту єВідновлення заявки на ремонт у разі потреби можна подавати необмежену кількість разів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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