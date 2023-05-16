єВідновлення: що робити, якщо житло не відображається у Дії — Finance.ua

єВідновлення: що робити, якщо житло не відображається у Дії Сьогодні 15:06 — Особисті фінанси

єВідновлення: що робити, якщо житло не відображається у Дії

Деякі українці хочуть подати заяву на виплату допомоги за пошкоджене житло, але не можуть, бо Дія не відображає їх житло. Із такими скаргами вони звертаються до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Це унеможливлює й подачу заяви, адже наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) є обов’язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в рамках програми єВідновлення.

«На жаль, ця проблема достатньо масова — в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, їх житло не зареєстроване в ДРРП», — кажуть у відомстві.

Як вирішити проблему?

Є два способи — офлайн та онлайн.

1. Офлайн

Потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді, який внесе дані в Реєстр, якщо вони не були внесені. За відсутності даних про нерухомість в реєстрі чи архівних складових направити запит до БТІ для підтвердження права власності.

Перелік суб'єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, доступний за посиланням.

з готовим пакетом документів: До реєстратора потрібно йти

паспорт,

номер платника податків,

правовстановлюючі документи щодо об'єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їх копії.

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Якщо правовстановлюючі документи у вас у наявності частково, ви можете звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їх відновлення в повному обсязі. Для категорії громадян, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку.

2. Онлайн

Щодо онлайн-механізму, то подати заяву на державну реєстрацію права на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, також можна на порталі Дія. Для цього на порталі треба обрати послугу «Державна реєстрація прав на нерухоме майно» та «Подати заяву».

Для цього потрібно:

заповнити онлайн-форму на отримання послуги,

завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року,



перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі Дія.



У міністерстві наголошують, що найближчим часом планують відкрити послугу внесення відомостей до Державного реєстру речових прав через Дію для мешканців Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Чернігівської областей та міста Луцьк.

Більше про єВідновлення можна дізнатися у нашій статті за посиланням нижче.

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