День фінансів: на FinAwards 2025 визначили банкіра року та найкращий депозит, зміни в електронній ВЛК — Finance.ua

День фінансів: на FinAwards 2025 визначили банкіра року та найкращий депозит, зміни в електронній ВЛК Сьогодні 17:35

У понеділок, 31 березня, підбиваємо підсумки церемонії нагородження за особливі досягнення в банківській сфері — FinAwards 2025, що проходила у Києві 28 березня.

«Банкір року» за версією FinAwards 2025. У цій номінації були представлені топменеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2024 році банк досяг значних якісних показників в розвитку банку в цілому. Золоту У цій номінації були представлені топменеджери банків (голови правлінь або заступники голів правлінь), під чиїм керівництвом у 2024 році банк досяг значних якісних показників в розвитку банку в цілому. Золоту нагороду отримав Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ.

Названо найстійкіший банк України. Одна з основних номінацій — «Стійкий банк», й Одна з основних номінацій — «Стійкий банк», й переможцем за цією номінацією став Укрсиббанк. Другу сходинку посів Райффайзен Банк. «Бронзу» ж отримав Креді Агріколь Банк.

Який банк визнали найкращим для юросіб. Серед 20 учасників лідером у сфері послуг для юридичних осіб за результатами голосування Серед 20 учасників лідером у сфері послуг для юридичних осіб за результатами голосування став ПУМБ.

Де вигідніше оформити депозит. Переможцем FinAwards 2025 у номінації «Найкращий депозит» став Ідея Банк та його депозит Переможцем FinAwards 2025 у номінації «Найкращий депозит» став Ідея Банк та його депозит «Дохідний».

Найкращий керівник роздрібного бізнесу. В цій номінації взяли участь 10 керівників роздрібного бізнесу, завдяки чиїм ідеям, рішенням та управлінському досвіду банк досягнув гарних показників за 2024 рік у роздрібному бізнесі. Головна В цій номінації взяли участь 10 керівників роздрібного бізнесу, завдяки чиїм ідеям, рішенням та управлінському досвіду банк досягнув гарних показників за 2024 рік у роздрібному бізнесі. Головна нагорода премії — в руках у заступника Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу Дмитра Поліщука.

Найкращий керівник маркетингу в банківській сфері. В номінації взяли участь 8 керівників маркетингу банків, завдяки чиїм ідеям банки досягнули гарних показників у 2024 році. Золоту нагороду В номінації взяли участь 8 керівників маркетингу банків, завдяки чиїм ідеям банки досягнули гарних показників у 2024 році. Золоту нагороду отримала Ксенія Сікорська, директорка Департаменту маркетингу ПУМБ.

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