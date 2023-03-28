День фінансів: макропрогноз ICU, новий сервіс Нової пошти, оновлення застосунку monobank — Finance.ua

День фінансів: макропрогноз ICU, новий сервіс Нової пошти, оновлення застосунку monobank Сьогодні 17:50

У вівторок, 28 березня, інвесткомпанія ІCU оновила макропрогноз на 2023 рік. Українська економіка стабілізувалася після торішнього падіння на 29%, і цьогоріч очікується ледь помітне економічне відновлення на 2% завдяки покращенню безпекової ситуації та логістики.

Курс долара за підсумками року сягне 40 грн/$. При цьому банкір дала за підсумками року сягне 40 грн/$. При цьому банкір дала прогноз на тиждень до 2 квітня.

Застосунок monobank оновили. Monobank Monobank оновив свій застосунок. Серед нововведень — можливість перенесення номера на lifecell та «Залізна банка» з підтримкою «Дія.Підпис».

Нова пошта запустила новий сервіс. Як повідомила Нова пошта відтепер покупці можуть Як повідомила Нова пошта відтепер покупці можуть безкоштовно повернути товар продавцю, який не підійшов, протягом 14 днів після отримання посилки у Новій пошті. Новий сервіс називається «Легке повернення».

Три етапи підняття мінімальної зарплати. У Верховній Раді зареєстрували У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт , згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня. Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України.

Бізнес під час війни. За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОПів. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі, За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОПів. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі, свідчать дані Опендатабот.

Також у Держпраці назвали суму, яку бюджет втрачає через незареєстрованих працівників.

Грошова допомога від німецького фонду. Українці, котрі виїхали за кордон, мають змогу Українці, котрі виїхали за кордон, мають змогу отримувати фінансову допомогу, зокрема в Польщі. В тому числі й від німецького фонду, але розраховувати на неї зможуть лише певні категорії громадян. Йдеться про українців, які змушені були виїхати до Польщі після 24 лютого 2022 року, уточнюють в фонді «Спільно», який є офіційним представником UNICEF в Україні.

Обов’язкові резерви банків. Національний банк України з 11 травня Національний банк України з 11 травня прирівняв нормативи формування банками обов’язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.

Сума збитків Ірпеня через вторгнення росії. Збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року Збитки Ірпеня через російське вторгнення в лютому-березні 2022 року становлять 1 млрд доларів. Зруйновані сотні приватних будинків, десятки багатоповерхівок, школи, дитячі садки, стадіони, дороги і все, до чого тільки могли дотягнутися російські війська.

До речі, ми розбирались, як списати чи заморозити кредит за зруйновану нерухомість, в новій статті:

Пам’ятні медалі на честь міст-героїв. Сьогодні Національний банк України Сьогодні Національний банк України увів в обіг пам’ятні медалі на честь міст-героїв: Миколаєва, Волновахи, Охтирки і Чернігова. Вони присвячені відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту цих міст від збройної агресії росії проти України.

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