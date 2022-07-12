День фінансів: курс євро зрівнявся з доларом, ЄС виділив Україні 1 мільярд євро, ПриватБанк запустив нову технологію — Finance.ua

День фінансів: курс євро зрівнявся з доларом, ЄС виділив Україні 1 мільярд євро, ПриватБанк запустив нову технологію Вчора 17:50

Вівторок, 12 липня. День був багатий на фінансову допомогу від різних країн.

1 мільярд євро макрофінансової допомоги від ЄС. Рада Євросоюзу підтримала Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни. Гроші підуть на різні сфери. Допомога має надійти Україні в цьому місяці.

Другий транш макрофінансової допомоги Європейського союзу для України складатиме 8 мільярдів євро, тобто всю решту суми, передбачену новим пакетом допомоги.

Також уряд Литви у понеділок схвалив пакет допомоги на суму 10 мільйонів євро для допомоги Україні в невідкладних відновлювальних роботах.

Сполучені Штати Америки у свою чергу направили в Україну $1,7 млрд грантової допомоги.

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