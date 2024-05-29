День фінансів: курс долара, зарплати військових з червня, акцизний податок на пальне — Finance.ua
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День фінансів: курс долара, зарплати військових з червня, акцизний податок на пальне

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В середу, 29 травня, йшлося про таке:
Ідея фінансування України коштом російських активів. Наразі увага експертів прикута, зокрема, до варіанту боргового фінансування (позики або цінних паперів) із забезпеченням у вигляді російських суверенних активів. Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний за результатами круглого столу «Розморожування заморожених активів для суспільного блага» в межах UkraineSecurityForum в Брюсселі.
Що відбувається з курсом долара в Україні. Ослаблення офіційного курсу гривні, яке спостерігається починаючи з 20 травня, викликане, швидше за все, не збільшенням попиту на іноземну валюту, а іншими факторами. Наприклад, можливим «політичним» рішенням НБУ щодо необхідності подальшої контрольованої девальвації гривні.
У Раді хочуть дозволити балотуватися в депутати тим, хто виїхав за кордон під час війни. У парламенті зареєстрований проект змін до Виборчого кодексу України щодо протидії сексизму у виборчих процесах та забезпечення збалансованого представництва жінок та чоловіків у Верховній раді та місцевих радах. Про це повідомляється в проекті № 11 300.
Долар може зрости до 41 гривні за місяць-півтора. Курс долара може зрости до рівня у 41 гривню у найближчий місяць або півтора. Таку думку висловив економіст Олександр Савченко в ефірі «Ранок. LIVE».
Зарплати військових з 1 червня. В Україні зарплати військових у червні не зміняться. Також вони зможуть отримувати доплати за перебування на передовій протягом 30 днів. Як йдеться в роз’ясненнях Міністерства оборони, грошове забезпечення виплачується до 20 числа щомісячно (поточного місяця за минулий).
Акцизний податок на пальне. В Україні готуються підвищити акцизний податок на всі види пального — бензин, дизель, скраплений газ та альтернативне моторне паливо. Кабмін ще в березні схвалив відповідний законопроєкт, і якщо Верховна Рада його ухвалить, акцизи зростуть вже з липня, що може спричинити зростання цін на АЗС. Перегляд акцизів уряд аргументував необхідністю наближення національного законодавства до законодавства ЄС.
Найбільші роботодавці в регіонах. Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної війни, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі. Про це свідчить рейтинг роботодавців Опендатабот.
«Резерв+» матиме силу військового квитка. Вже за кілька тижнів інформацію із нового застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював в Україні 18 травня, прирівняють до військово-облікового документа, який буде мати таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.Про це представники Міноборони повідомили в інтерв'ю виданню «Телеграф».
За матеріалами:
Finance.ua
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