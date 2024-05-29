НБУ назвав три джерела фінансування потреб України під час війни — Finance.ua

НБУ назвав три джерела фінансування потреб України під час війни Сьогодні 11:04 — Валюта

НБУ назвав три джерела фінансування потреб України під час війни

Україна зараз максимально зосереджена на тому, щоб активізувати усі можливі джерела, аби отримати необхідне фінансування.

Про це написав голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

За його словами, війна генерує надзвичайні ризики.

«Зокрема, через масштабні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України лише станом на середину квітня втрачено більше 40% генеруючих потужностей ГЕС та близько 80% - ТЕС порівняно з їх рівнем до повномасштабного вторгнення», — повідомив Пишний.

Звідки Україна має брати гроші на власні потреби

Голова Нацбанку також назвав три джерела фінансування потреб України.

Перший аспект — це підтримка міжнародних партнерів. За словами очільника регулятора, надходження двох траншів від ЄС за програмою Ukraine Facility загальним обсягом 6 млрд євро в березні-квітні стали значним внеском у збереження макрофінансової стабільності України.

Крім того, команда НБУ зараз у Варшаві працює з місією МВФ щодо четвертого перегляду програми розширеного фінансування, який може принести Україні черговий транш, повідомив голова НБУ.

Другий аспект — посилення внутрішніх спроможностей.

«Ми працюємо над важливими ініціативами, які є обов’язковими, щоб до України заходив приватний капітал. Це насамперед система страхування воєнних ризиків», — зазначив Пишний.

Він уточнив, що наразі НБУ завершує Стратегію розвитку кредитування, яка дасть можливість повною мірою використати міць банківської системи для підтримки економіки.

Також, за його словами, у травні НБУ запровадив «наймасштабніший пакет валютних пом’якшень з початку повномасштабної війни». У перспективі це має посприяти припливу капіталу, критично необхідного Україні.

Третій аспект — використання Україною знерухомлених активів рф для відновлення та відбудови.

«Рада ЄС вже зробила важливий крок, ухваливши рішення про використання прибутків від знерухомлених активів ЦБ росії для допомоги Україні. Очікуємо на подальшу динаміку в цьому питанні, адже наші партнери поділяють думку: росія має заплатити за свої насильницькі дії. Отже, ми знайдемо як політичний, так і юридичний шлях до цього», — написав голова Націнального банку.

Довідка Finance.ua:

раніше видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді повідомило, що через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ);

військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів. Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2−3%;

водночас глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко заявив, що Національна стратегія доходів на першому етапі не передбачала підвищення податків, але необхідність забезпечувати військових та пов’язаний із цим тиск на бюджет «повинен мати відповідь»;

нардеп Ярослав Железняк каже, що остаточні параметри підвищення військового збору і податку доданої вартості (ПДВ) будуть відомі після червня, активна робота над підвищенням податків може початися в липні.

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