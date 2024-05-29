Які підприємства стали найбільшими роботодавцями в регіонах — Finance.ua

Які підприємства стали найбільшими роботодавцями в регіонах Сьогодні 10:07 — Особисті фінанси

Які підприємства стали найбільшими роботодавцями в регіонах

Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної війни, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі.

Про це свідчить рейтинг роботодавців Опендатабот.

«9 компаній з рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабот як найбільші за оборотом бізнеси з бездоганною діловою репутацією. Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі», — сказано в повідомленні.

Київ

У столиці найбільшим роботодавцем стала Укрзалізниця, яка мала у 2023 році понад 187 тисяч працівників.

Навіть попри те, що від початку повномасштабного вторгнення компанія скоротила кількість своїх працівників майже на 11%, в Укрзалізниці все ще працевлаштовано найбільшу кількість українців.

Дніпро

На Дніпропетровщині найбільшим роботодавцем став АТБ-Маркет — 44 094 співробітники.

Через окупацію територій, на яких працювали магазини, міграцію населення, оптимізацію процесів в компанії та інші фактори АТБ скоротила кількість працівників на 4,7 тисячі або на 10% від початку 2022 року. Попри це АТБ залишається одним із найбільших роботодавців не лише Дніпропетровщини, а й України в цілому.

Київська область

Мережа супермаркетів «Фора» стала лідером на Київщині: нині у компанії працює 8,8 тисяч співробітників.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія мала незначну кадрову оптимізацію.

Вінниця

На Вінниччині топовою компанією за кількістю співробітників стала «Вінницька птахофабрика» — 6,3 тисячі працівників.

Донецьк

Компанія «ШУ «Покровське» стала лідером на Донеччині. Підприємство одне з небагатьох, кому вдалось після початку повномасштабного вторгнення зберегти кількість співробітників.

У 2023 році у компанії працювало більше 5,8 тисяч працівників. У Метінвесті, до групи підприємств якої належить «Покровське», зазначають, що докладають багато зусиль для мотивації команди, адже їх співробітники працюють у зоні, наближеній до бойових дій.

Луцьк

На Волині лідером став ТОВ «Вест петрол маркет» із 5,6 тисячами співробітників.

Запоріжжя

У Запорізькій області найбільшим роботодавцем стало АТ «Мотор Січ» з 14,5 тисячами робітників.

Полтава

На Полтавщині лідирує ТОВ «Вигідна покупка» (мережа магазинів Аврора). Компанія має майже 12 тисяч співробітників. Варто зазначити, що ця компанія від початку повномасштабної війни змогла збільшити свій штат майже вдвічі.

Львів

ТОВ «Окко-Драйв» є найбільшим роботодавцем на Львівщині. У компанії працюють 6,4 тисячі співробітників.

Тернопіль

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ «СЕ Борднетце — Україна». Компанія має 4 тисячі робітників.

Миколаїв

Аграрна компанія «Нібулон» стала лідером у Миколаївській області — 3,7 тисячі працівників минулоріч.

Житомир

На Житомирщині лідирує ПП «Укрпалетсистем» (Мережа АЗК UPG) — 3,3 тисячі персоналу.

Закарпаття

Завод «Флекстронікс ТЗОВ» став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює трохи більше 3 тисяч працівників.

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями низці областей України: у Черкаській (ПАТ «Черкасиобленерго»), Сумській (АТ «Сумиобленерго»), Івано-Франківській (АТ «Прикарпаттяобленерго»), Хмельницькій (АТ «Хмельницькобленерго»), Чернігівській (АТ «Чернігівобленерго»), Кіровоградській (ПРАТ «Кіровоградобленерго»), Харківській (АТ «Харківобленерго»), Херсонській (АТ «Херсонобленерго») та Одеській (АТ «ДТЕК Одеські електромережі») областях.

Рівне та Чернівці

Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають: ПРАТ «Рівнеазот» у Рівненській області — 1,8 тисяч працівників та ТОВ «Рома» у Чернівецькій — 959 співробітників.

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