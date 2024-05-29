Долар може зрости до 41 гривні за місяць-півтора, — економіст Сьогодні 14:00 — Валюта

Долар може зрости до 41 гривні за місяць-півтора, — економіст

Курс долара може зрости до рівня у 41 гривню у найближчий місяць або півтора. Таку думку висловив економіст Олександр Савченко в ефірі «Ранок. LIVE».

«Будь-яка дестабілізація — політична, воєнна — вона нестабільно впливає на курс — ніби другорядні, але дуже потужні фактори. Перший фактор — це експорт-імпорт, і дійсно курс долара у нас занижений. Чому? Тому що ми отримуємо безпрецедентну допомогу Заходу і завдяки цій допомозі ми тримаємо такий високий курс гривні . Якби не було цієї допомоги, то цифра курсу була б інша», — сказав Савченко.

Читайте також НБУ назвав три джерела фінансування потреб України під час війни

За його словами, при цьому такий слабкий долар веде до того, що імпорт в Україні безпрецедентно зростає та значно перевищує експорт, що є неправильним.

Економіст висловив припущення, що є координаційне збалансоване рішення Мінфіну та НБУ трохи опустити курс гривні задля збалансування експорту та імпорту.

«І ще — на мою думку, це найголовніше — поповнити бюджет. Адже за рахунок девальвації зростають надходження до бюджету. Цей фактор теж впливає, і, я думаю, десь до 41 вони доведуть цей курс протягом місяця-півтора», — зазначив Савченко.

Читайте також Аналітики Dragon Capital спрогнозували курс долара до кінця року

Останнім часом в Україні спостерігається девальвація гривні: нещодавно курс долара вперше перетнув позначку у 40 гривень і продовжує дорожчати. Зокрема, на середу, 29 травня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 40,40 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що нинішнє падіння національної валюти повністю контролюється Національним банком України. На його думку, зараз ідеться про контрольовану НБУ девальвацію гривні - у тих межах, які визначає Нацбанк.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.