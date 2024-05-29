Що відбувається з курсом долара в Україні - думка фінансистів — Finance.ua

Що відбувається з курсом долара в Україні - думка фінансистів Сьогодні 08:03 — Валюта

Що відбувається з курсом долара в Україні - думка фінансистів

Ослаблення офіційного курсу гривні, яке спостерігається починаючи з 20 травня, викликане, швидше за все, не збільшенням попиту на іноземну валюту, а іншими факторами.

Читайте також Офіційний курс вище 40: що буде з доларом цього тижня

Наприклад, можливим «політичним» рішенням НБУ щодо необхідності подальшої контрольованої девальвації гривні.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що минулого тижня (з 20 по 24 травня) чистий клієнтський попит на валюту на міжбанківському ринку знизився відносно попереднього тижня. Так, згідно доступних даних за понеділок — четвер, 20−23 травня, середній чистий клієнтський попит на міжбанку склав тоді 21,2 млн доларів. Тоді як тижнем раніше попит сягав 24 млн доларів.

Відповідно, доходить висновку аналітик, стрибок девальвації сформували не клієнтські операції, а якісь інші - наприклад, військові. Можливо, Нацбанк профінансував їх своїми інтервенціями.

Читайте також Аналітики Dragon Capital спрогнозували курс долара до кінця року

Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард». Про відсутність дисбалансів на валютному ринку, які би тиснули на курс гривні , говорить ікерівник служби продажу казначейських продуктів банку «Авангард».

Фінансові експерти сходяться на думці, що наразі маємо справу з контрольованою НБУ девальвацією національної валюти — рівно в тих межах, які визначає центробанк.

Але, звичайно, НБУ приймає подібні рішення не «зі стелі», а виходячи з широкого макроекономічного контексту.

Зокрема, нагадує Андрій Шевчишин, девальваційному стрибку передували заяви міністра фінансів Сергія Марченка щодо дефіциту коштів державного бюджету для фінансування оборонних потреб на суму близько 5 млрд доларів, а також згадки про відсутність домовленостей з міжнародними партнерами щодо фінансування на 2025 рік в умовах продовження бойових дій.

Читайте також Що буде з курсом долара в Україні до кінця 2024 року

Не виключає того, що на позицію НБУ по курсу гривні могли вплинути рекомендації міжнародних партнерів, зустрічей з якими протягом останнього тижня вистачало у вітчизняних урядовців. Тут можна згадати і старт роботи місії МВФ щодо чергового перегляду програми фінансування EFF, і зустріч міністрів фінансів країн G7, де був присутній і український міністр.

Не варто забувати про тривале погіршення торгівельного балансу країни через масу причин в умовах війни, зокрема через падіння експорту агропродукції та збільшення імпорту електроенергії. Все це, безумовно, тисне на курс гривні. І НБУ просто вимушений поступово девальвувати національну валюту, констатує керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.