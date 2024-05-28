Офіційний курс вище 40: що буде з доларом цього тижня — Finance.ua
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Офіційний курс вище 40: що буде з доларом цього тижня

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Офіційний курс вище 40: що буде з доларом цього тижня
Офіційний курс вище 40: що буде з доларом цього тижня
Протягом поточного тижня курс безготівкової американської валюти може трохи знизитись. А от коливання показників на готівковому ринку будуть помірними.
У період 28 травня-2 червня 2024 року в Україні курс долара буде коливатись в діапазоні 40−40,60 гривень.
Як повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, початок цього тижня відзначився зростанням курсу і він спровокував посилення попиту як готівкового, так і безготівкового долара, однак цими днями варто очікувати на зміцнення гривні.
За її словами, коливання показників на міжбанку у сегменті безготівкового долара будуть помірними. Це пов’язано зі перехідною датою в кінці місяця, яка дає можливість для учасників готівкового ринку сподіватись на підвищений попит з боку населення на валюту. Тому вони можуть підтримувати високий курс.
У вівторок, 28 травня, середній курс долара в українських банках становить 40,10 грн (купівля) та 40,62 (продаж). Готівковий курс — 40,60 (купівля) та 40,72 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,30 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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