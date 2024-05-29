У Раді хочуть дозволити балотуватися в депутати тим, хто виїхав за кордон під час війни — Finance.ua
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У Раді хочуть дозволити балотуватися в депутати тим, хто виїхав за кордон під час війни

Казна та Політика
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У Раді хочуть дозволити балотуватися в депутати тим, хто виїхав за кордон під час війни
У Раді хочуть дозволити балотуватися в депутати тим, хто виїхав за кордон під час війни
У парламенті зареєстрований проект змін до Виборчого кодексу України щодо протидії сексизму у виборчих процесах та забезпечення збалансованого представництва жінок та чоловіків у Верховній раді та місцевих радах.
Про це повідомляється в проекті №11 300.
Проектом додається уточнення щодо цензу осілості, а саме, що перебування за кордоном під час дії воєнного стану не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на пост президента України чи у народні депутати.
Крім того, проектом надається визначення поняттю «сексизм» під час виборчого процесу та встановлюється заборона на розповсюдження агітаційних матеріалів, які містять ознаки сексизму або підбурюють до cексизму.
Також запроваджується посилення гендерної квоти шляхом збереження нумерації у виборчих списках, у разі вибуття кандидата, а також шляхом заміщення депутата наступного за черговістю такої ж статті.

Обґрунтування проекту

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, через повномасштабне вторгнення в Україну з’явились нові виклики для політичної участі жінок. Це, зокрема, й вимушена міграція за межі України, адже перебування поза межами України протягом більше 183 днів протягом року позбавляє особу права балотуватись на пост президента чи до Верховної Ради.
«Таким чином, станом на зараз мільйони українок, які вимушено перебувають за кордоном, в разі їх повернення до України будуть позбавлені можливості реалізувати своє конституційне право на участь у виборах в якості кандидатів», — пишуть автори проекту.
Нагадаємо, через воєнний стан в Україні не проводяться ані президентські, ані парламентські, ані місцеві вибори. Зараз лише 22% українців підтримують ідею проведення загальнонаціональних виборів в Україні (президентських чи парламентських) до завершення війни.
За матеріалами:
РБК-Україна
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