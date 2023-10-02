День фінансів: корупцієя в ЄС і США, зарплати та вимоги до айтівців, повернення біженців — Finance.ua

День фінансів: корупцієя в ЄС і США, зарплати та вимоги до айтівців, повернення біженців Сьогодні 17:50

У понеділок, 2 жовтня, ми вивчали, що відбувається з корупцією в ЄС і США:

Зарплати та вимоги до айтівців у продуктових компаніях. Протягом останніх п’яти років частка фахівців, які працюють у продуктових компаніях, поступово зростала, а тих, хто працює в аутсорсі — Протягом останніх п’яти років частка фахівців, які працюють у продуктових компаніях, поступово зростала, а тих, хто працює в аутсорсі — зменшувалась . Повномасштабне вторгнення пришвидшило цей процес: за 1,5 року великої війни частка фахівців у продукті зросла з 36% до 40%, водночас з 2018-го по 2021 рік — з 32% до 36%.

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Закон щодо зарплат полонених. Президент України Володимир Зеленський підписав Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, що передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім'ям.

Дефіцит валюти зростає. Національний банк України у вересні 2023 року продав на Національний банк України у вересні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,691 млрд доларів. Це найбільший обсяг із січня поточного року.

У Мінекономіки розповіли, як планують повертати біженців. Заступник міністра економіки Олексій Соболєв Заступник міністра економіки Олексій Соболєв заявив , що для повернення біженців влада планує розвиток освіти та медицини, а також програми забезпечення житлом.

Стало відомо, скільки грантів та кредитів Україна отримала у вересні. У вересні 2023 року державний бюджет України У вересні 2023 року державний бюджет України отримав близько 3 мільярдів доларів у вигляді грантів та пільгових кредитів. Як йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства фінансів, грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали понад 40% із загального обсягу допомоги.

Скільки коштуватиме газ у жовтні. Стало відомо, скільки коштуватиме природний газ для побутових споживачів у жовтні 2023 року. Про це Стало відомо, скільки коштуватиме природний газ для побутових споживачів у жовтні 2023 року. Про це повідомила Газ Правда. Свої річні пропозиції на другий місяць осені оприлюднили 12 постачальників.

На що скаржаться українці в Польщі. Міжнародний комітет порятунку (IRC), який Міжнародний комітет порятунку (IRC), який стурбований можливою відмовою у допомозі українцям з боку Польщі у небезпечний зимовий період, назвав основні проблеми, на які скаржаться біженці.

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