День фінансів: Finance.ua в Instagram, тарифи на світло, зарплати жінок і чоловіків в ІТ — Finance.ua

День фінансів: Finance.ua в Instagram, тарифи на світло, зарплати жінок і чоловіків в ІТ
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Робота банків під час війни. На тлі повномасштабного російського вторгнення у 2022 році українські банки скоротили кожне п’яте відділення. Найбільше скорочення відбулося в Харківській та Донецькій областях, Києві та Херсонській області.
- За даними НБУ, у випадку тривалого блекауту понад 2300 відділень готові приймати клієнтів з генераторами та резервними каналами зв’язку. Це 50% від загальної кількості банківських відділень.
- Також Нацбанк зазначає, що більшість фінустанов зможе відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам, проте низка банків, ймовірно, потребуватиме підтримки акціонерів.
Не вистачає мільярдів доларів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2023 році потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту державного бюджету України сягає 10 млрд доларів. Україна сподівається отримати програму з МВФ.
- Нагадаємо, що вчора уряд України провів зустріч з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та командою МВФ. Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.
Курс долара навесні. Економіст Олег Гетман прогнозує, що навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня зміцнюватиметься. Враховуючи те, що 90% угод відбуваються безготівково за фіксованим курсом 36,6 грн/дол., динаміку курсу задає НБУ. Тому, на його думку, звертати увагу на те, що відбувається у готівковому напрямку, не варто.
Жінки vs чоловіки. У кого більші зарплати в ІТ. Аналітики порталу Djinni проаналізували 6 тис. наймів і дійшли висновку, що під час пошуку роботи в ІТ жінки просять на 10–30% меншу зарплату, аніж чоловіки. Найбільша частка жінок в категоріях HR i Recruitement. А от найнятих жінок-девопсів — одиниці, а з 5+ роками досвіду взагалі немає.
Індексація пенсій. Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року збільшаться в середньому на 400-700 грн. Як свідчить проєкт постанови уряду, максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.
Повістки під відеозапис. Співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток, повідомила керівник прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк, коментуючи скандальне відео вручення повісток в Одесі.
Тарифи на світло. В уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії, і найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін. Є різні графіки підвищення цін з метою пом’якшення економічних наслідків для споживачів. Але швидше за все, навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться.
Будинки та квартири багатьох українців залишаються без тепла через вимкнення електроенергії та опалення. Вийти із цієї ситуації допоможе утеплення приміщення, що збереже до 40-60% тепла. У новій статті Finance.ua розповість, яких помилок допускаються найчастіше та що не потрібно робити при утепленні будинку або квартири.
Утеплення приміщення: як НЕ треба робити 🏡
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