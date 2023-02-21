День фінансів: Finance.ua в Instagram, тарифи на світло, зарплати жінок і чоловіків в ІТ — Finance.ua

День фінансів: Finance.ua в Instagram, тарифи на світло, зарплати жінок і чоловіків в ІТ Сьогодні 17:50

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Робота банків під час війни. На тлі повномасштабного російського вторгнення у 2022 році На тлі повномасштабного російського вторгнення у 2022 році українські банки скоротили кожне п’яте відділення. Найбільше скорочення відбулося в Харківській та Донецькій областях, Києві та Херсонській області.

За даними НБУ, у випадку тривалого блекауту понад 2300 відділень готові приймати клієнтів з генераторами та резервними каналами зв’язку. Це 50% від загальної кількості банківських відділень.

Також Нацбанк зазначає, що більшість фінустанов зможе відновити капітал завдяки майбутнім прибуткам, проте низка банків, ймовірно, потребуватиме підтримки акціонерів.

Не вистачає мільярдів доларів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2023 році потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту державного бюджету України сягає За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у 2023 році потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту державного бюджету України сягає 10 млрд доларів . Україна сподівається отримати програму з МВФ.

Нагадаємо, що вчора уряд України провів зустріч з очільницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою та командою МВФ. Україна розраховує на започаткування нової багаторічної великої програми з МВФ обсягом понад 15 млрд доларів.

Курс долара навесні. Економіст Олег Гетман прогнозує, що Економіст Олег Гетман прогнозує, що навесні 2023 року курс долара в Україні може продовжити падати, гривня зміцнюватиметься. Враховуючи те, що 90% угод відбуваються безготівково за фіксованим курсом 36,6 грн/дол., динаміку курсу задає НБУ. Тому, на його думку, звертати увагу на те, що відбувається у готівковому напрямку, не варто.

Жінки vs чоловіки. У кого більші зарплати в ІТ. Аналітики порталу Djinni проаналізували 6 тис. наймів і дійшли висновку, що під час пошуку роботи в ІТ жінки Аналітики порталу Djinni проаналізували 6 тис. наймів і дійшли висновку, що під час пошуку роботи в ІТ жінки просять на 10–30% меншу зарплату , аніж чоловіки. Найбільша частка жінок в категоріях HR i Recruitement. А от найнятих жінок-девопсів — одиниці, а з 5+ роками досвіду взагалі немає.

Індексація пенсій. Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що після Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що після індексації пенсії українців з 1 березня 2023 року збільшаться в середньому на 400-700 грн. Як свідчить проєкт постанови уряду, максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.

Повістки під відеозапис. Співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для Співробітники територіальних центрів комплектування отримають відеокамери для фіксації процесу вручення повісток , повідомила керівник прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк, коментуючи скандальне відео вручення повісток в Одесі.

Тарифи на світло. В уряді розглядається кілька різних концепцій В уряді розглядається кілька різних концепцій лібералізації ринку електроенергії , і найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін. Є різні графіки підвищення цін з метою пом’якшення економічних наслідків для споживачів. Але швидше за все, навесні одну з цих стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться.

Будинки та квартири багатьох українців залишаються без тепла через вимкнення електроенергії та опалення. Вийти із цієї ситуації допоможе утеплення приміщення, що збереже до 40-60% тепла. У новій статті Finance.ua розповість, яких помилок допускаються найчастіше та що не потрібно робити при утепленні будинку або квартири.

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