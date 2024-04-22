День фінансів: е-бронювання через «Дію», топ роботодавці України, способи переказу коштів у Польщу — Finance.ua

День фінансів: е-бронювання через «Дію», топ роботодавці України, способи переказу коштів у Польщу Сьогодні 17:50

У понеділок, 22 квітня, розповімо про новації для військовозобовʼязаних та проблеми українського бізнесу під час війни.

Електронне бронювання через «Дію». Уряд Уряд намагається запустити новий порядок електронного бронювання співробітників через «Дію». Постанова не вносить суттєвих змін у саму концепцію броні - як і раніше, можна забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників, і лише критично важливих для економіки підприємств. Головна відмінність нового підходу полягає у відмові від паперового формату бронювання.

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