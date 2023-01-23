День фінансів: донати на ЗСУ, можливість скасування фіксованого курсу, БМП Bradley та Marder для України — Finance.ua

День фінансів: донати на ЗСУ, можливість скасування фіксованого курсу, БМП Bradley та Marder для України Сьогодні 17:50

Понеділок, 23 січня. Скільки вже задонатили на українську армію, та навіщо скасовувати фіксований курс долара.

Донати на ЗСУ. Як повідомляє Опендатабот, з моменту початку повномасштабної війни лише на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни Як повідомляє Опендатабот, з моменту початку повномасштабної війни лише на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 33,96 млрд грн . Йдеться про такі організації, як United24, Повернись живим та фонд Притули. Майже половину — 47% — від донатів найбільших українських фондів зібрав United 24.

«Яйця по 17 грн за штуку». Днями в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував цю інформацію. Днями в ЗМІ з’явилась інформація про закупівлю продовольства для української армії за завищеними цінами. Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував цю інформацію. На його думку , ця вся ситуація — це спроба підриву довіри до Міноборони напередодні «Рамштайну-8».

Плаваючий курс долара. Поки що курс гривні навіть за умов війни тримається завдяки фінансовій підтримці від іноземних партнерів. Як зазначає радник голови Нацбанку Юрій Городніченко, Україні потрібно бути готовою до того, що партнери з якихось причин не зможуть надавати фінансову допомогу. Тому він запропонував Поки що курс гривні навіть за умов війни тримається завдяки фінансовій підтримці від іноземних партнерів. Як зазначає радник голови Нацбанку Юрій Городніченко, Україні потрібно бути готовою до того, що партнери з якихось причин не зможуть надавати фінансову допомогу. Тому він запропонував модель із плаваючим курсом , але з обмеженням коливання протягом дня.

До речі, за словами нардепа Ярослава Железняка, українська економіка намацала «дно» у 2022 році та може повернутися до зростання вже цього року.

Як отримувати гідну пенсію? Заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак заявляє, для того, аби забезпечити Заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак заявляє, для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні , потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12–15% від заробітної плати. На поточному етапі в проєкті закону закладено відрахування 4%.

За даними ПФУ, середній розмір пенсій в Україні — 4 622,59 грн, а в пенсіонерів, які працюють — 4 837,57 гривень.

Зарплати тестувальників. Як показують Як показують результати дослідження порталу Dou.ua , медіанна зарплата QA становить $2000. Найвища медіанна зарплата у QA в аутстафінгових компаніях ($2300). На другому місці — аутсорсингові компанії ($2100). Медіанна зарплата QA в продуктових компаніях становить $1900. Найнижчі медіанні зарплати у тестувальників, які працюють у стартапах, — $1600.

Спільна валюта Бразилії та Аргентини. Дві найбільші економіки Південної Америки обговорять план щодо Дві найбільші економіки Південної Америки обговорять план щодо створення нової валюти . Нова валюта, яку Бразилія пропонує назвати «сюр» (південь), може сприяти регіональній торгівлі та зменшити залежність від долара США. Спочатку вона буде працювати паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.

Виїзд за кордон із закордонним паспортом у «Дії». Українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ в застосунку «Дія» прикордонники приймуть в Українці під час дії воєнного стану можуть виїжджати за кордон із закордонним паспортом та внутрішнім. При цьому документ в застосунку «Дія» прикордонники приймуть в одному випадку

БМП для України. Союзники планують надати Україні бойові машини піхоти (БМП) Bradley та Marder. У новому матеріалі Finance.ua розібрався, чим БМП Бредлі та Мардер кращі за БМП-1 і 2 та які основні відмінності у західних бойових машин:

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