Українська економіка пройшла "дно" – Железняк — Finance.ua

Українська економіка пройшла "дно" – Железняк Сьогодні 15:10 — Казна та Політика

Українська економіка пройшла "дно" – Железняк

Українська економіка намацала «дно» у 2022 році та може повернутися до зростання вже цього року.

Таку думку в інтерв’ю UBR.ua висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Все залежить від військових дій, але я залишаюся оптимістом. Думаю, всі подальші військові події будуть про перемогу України та відвоювання окупованих росією територій. Думаю, найстрашніші економічні часи минули. Сподіваюся, що на військовому фронті — так само», — сказав Железняк.

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За його словами, стан економіки є значно кращим, ніж очікували як представники влади, так само й експерти. Хоч як це дивно, значно кращим, ніж прогнозували у Світовому банку, МВФ, ЄБРР.

Україна пройшла рік з набагато кращими позиціями, яких ніхто у світі не міг очікувати від держави, яка перебуває у стані повноцінної війни.

«Пам’ятаю, що десь у березні ми мали розмову з деякими міністрами, представниками влади: вони цілком серйозно обговорювали ідею видачі продуктових талонів для людей, які не можуть знайти роботу. Я дуже радий, що ця ідея так і залишилася ідеєю, і в ній не було необхідності», — сказав нам Железняк.

Довідка Finance.ua:

у 2023 році ЄС погодив виділення Україні 18 мільярдів євро допомоги. Деякі країни Євросоюзу, зокрема Чехія, уже визнали, що цього недостатньо;

гроші від країн-союзниць допомагають Україні триматися на плаву. Фінансові ресурси очікуються від багатьох країн Заходу;

в Україні буде запроваджена так звана «регуляторна гільйотина», завдяки чому скасують механізми надання більшості дозволів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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