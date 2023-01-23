Українська економіка пройшла "дно" – Железняк — Finance.ua
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Українська економіка пройшла "дно" – Железняк

Казна та Політика
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Українська економіка пройшла "дно" – Железняк
Українська економіка пройшла "дно" – Железняк
Українська економіка намацала «дно» у 2022 році та може повернутися до зростання вже цього року.
Таку думку в інтерв’ю UBR.ua висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Все залежить від військових дій, але я залишаюся оптимістом. Думаю, всі подальші військові події будуть про перемогу України та відвоювання окупованих росією територій. Думаю, найстрашніші економічні часи минули. Сподіваюся, що на військовому фронті — так само», — сказав Железняк.
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За його словами, стан економіки є значно кращим, ніж очікували як представники влади, так само й експерти. Хоч як це дивно, значно кращим, ніж прогнозували у Світовому банку, МВФ, ЄБРР.
Україна пройшла рік з набагато кращими позиціями, яких ніхто у світі не міг очікувати від держави, яка перебуває у стані повноцінної війни.
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«Пам’ятаю, що десь у березні ми мали розмову з деякими міністрами, представниками влади: вони цілком серйозно обговорювали ідею видачі продуктових талонів для людей, які не можуть знайти роботу. Я дуже радий, що ця ідея так і залишилася ідеєю, і в ній не було необхідності», — сказав нам Железняк.

Довідка Finance.ua:

  • у 2023 році ЄС погодив виділення Україні 18 мільярдів євро допомоги. Деякі країни Євросоюзу, зокрема Чехія, уже визнали, що цього недостатньо;
  • гроші від країн-союзниць допомагають Україні триматися на плаву. Фінансові ресурси очікуються від багатьох країн Заходу;
  • в Україні буде запроваджена так звана «регуляторна гільйотина», завдяки чому скасують механізми надання більшості дозволів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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