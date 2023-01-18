18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр

Казна та Політика
98
18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр
18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр
У 2023 році ЄС погодив виділення Україні 18 мільярдів євро допомоги. Деякі країни Євросоюзу, зокрема Чехія, уже визнали, що цього недостатньо.
Про це сказав міністр фінансів Чехії Збинек Станджура, передає Euractiv.

Скільки допомоги планує надати ЄС

ЄС вже надіслав Україні перші 3 мільярди євро з кредитного пакету в 18 мільярдів. Цей пакет допомоги було схвалено в грудні 2022 року після важких переговорів. Відповідно до затвердженого регламенту, ЄС буде щомісяця надавати Україні півтора мільярда доларів.
Однак, на думку чеського міністра, цієї допомоги недостатньо. Для уряду Чехії підтримка України є головним пріоритетом.
Читайте також
«Коли ви щодня бачите жорстокі атаки російської армії, дедалі більшої шкоди, яку вони завдають інфраструктурі України, а також житловим районам, я припускаю, що потреба в цих грошах буде навіть більшою, ніж ми думали», — сказав Станжура після зустрічі міністрів фінансів ЄС у вівторок.
Для виділення Україні допомоги Чехія активно вела переговори під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року. Єдиною країною, яка активно блокувала підтримку, була Угорщина. За словами Станжури, дискусія міністрів щодо подальшої допомоги Україні була «короткою».
«Я переконаний, що багато країн мають таку ж точку зору, як Чехія. Я думаю, що це більшість країн», — додав він.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, спочатку Угорщина блокувала виділення Україні 18 мільярдів допомоги, однак згодом пакет підтримки погодили. Натомість Угорщина отримала від ЄС зниження суми, що підпадає під заморожування фінансування Будапешта.

Скільки фінансування Україні знадобиться у 2023 році

Майже половина бюджету України йде на фінансування оборони. Дефіцит держбюджету наступного року складе 38 мільярдів доларів. Отже, фінансова допомога Україні потрібна для забезпечення нагальних виплат, таких як пенсії та зарплатні.
У разі якщо Україна отримає необхідну допомогу, Нацбанку не доведеться вдаватися до емісії грошей. Нагадаємо, у бюджеті США на макрофінансову підтримку України виділено 13,37 мільярда доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.