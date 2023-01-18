18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр — Finance.ua

18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр Сьогодні 15:13 — Казна та Політика

18 мільярдів від ЄС для України замало – чеський міністр

У 2023 році ЄС погодив виділення Україні 18 мільярдів євро допомоги. Деякі країни Євросоюзу, зокрема Чехія, уже визнали, що цього недостатньо.

Про це сказав міністр фінансів Чехії Збинек Станджура, передає Euractiv.

Скільки допомоги планує надати ЄС

ЄС вже надіслав Україні перші 3 мільярди євро з кредитного пакету в 18 мільярдів. Цей пакет допомоги було схвалено в грудні 2022 року після важких переговорів. Відповідно до затвердженого регламенту, ЄС буде щомісяця надавати Україні півтора мільярда доларів.

Однак, на думку чеського міністра, цієї допомоги недостатньо. Для уряду Чехії підтримка України є головним пріоритетом.

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«Коли ви щодня бачите жорстокі атаки російської армії, дедалі більшої шкоди, яку вони завдають інфраструктурі України, а також житловим районам, я припускаю, що потреба в цих грошах буде навіть більшою, ніж ми думали», — сказав Станжура після зустрічі міністрів фінансів ЄС у вівторок.

Для виділення Україні допомоги Чехія активно вела переговори під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2022 року. Єдиною країною, яка активно блокувала підтримку, була Угорщина. За словами Станжури, дискусія міністрів щодо подальшої допомоги Україні була «короткою».

«Я переконаний, що багато країн мають таку ж точку зору, як Чехія. Я думаю, що це більшість країн», — додав він.

Нагадаємо, спочатку Угорщина блокувала виділення Україні 18 мільярдів допомоги, однак згодом пакет підтримки погодили. Натомість Угорщина отримала від ЄС зниження суми, що підпадає під заморожування фінансування Будапешта.

Скільки фінансування Україні знадобиться у 2023 році

Майже половина бюджету України йде на фінансування оборони. Дефіцит держбюджету наступного року складе 38 мільярдів доларів. Отже, фінансова допомога Україні потрібна для забезпечення нагальних виплат, таких як пенсії та зарплатні.

У разі якщо Україна отримає необхідну допомогу, Нацбанку не доведеться вдаватися до емісії грошей. Нагадаємо, у бюджеті США на макрофінансову підтримку України виділено 13,37 мільярда доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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