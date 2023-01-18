Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по €4,5 мільярда упродовж року — Finance.ua
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Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по €4,5 мільярда упродовж року

Казна та Політика
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Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по €4,5 мільярда упродовж року
Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по €4,5 мільярда упродовж року
Єврокомісія планує щокварталу виплачувати Україні по €4,5 мільярда упродовж 2023 року.
Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів ЄС з економіки й фінансів.
«Ми просуваємося щодо надання Україні макрофінансової допомоги у 2023 році, як було погоджено на зустрічі у грудні. Я від імені ЄС підписав меморандум про порозуміння, який визначає умови та терміни виплати цього кредиту. Вони включають реформи України щодо боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та енергетичного сектору. Перша виплата у 3 мільярди євро була здійснена сьогодні без умов, щоб допомогти Україні забезпечити найнагальніші фінансові потреби», — сказав Домбровскіс.
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Він наголосив, що зараз важливо допомогти Україні пройти зиму. Надалі, як очікується, Єврокомісія забезпечить стабільне надходження фінансових ресурсів.
«У майбутньому ми передбачаємо стабільне надходження фінансування, в середньому, в обсязі 4,5 мільярда євро щокварталу», — сказав виконавчий віцепрезидент ЄК.
Він також зауважив, що терміни виплати кредиту можуть обговорюватися додатково, з огляду на розвиток ситуації в Україні. ЄС враховуватиме, що Україна перебуває у стані війни, та відповідно оцінюватиме досягнення країни у впроваджені необхідних реформ.
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«У будь-якому разі, наша мета — забезпечити, щоб Україна отримувала стабільні фінансові надходження протягом поточного року. Ми надавали Україні суттєву макрофінансову допомогу та інші форми фінансової підтримки торік. Оскільки часто такі рішення приймалися як реакція на російську агресію, фінансові надходження були менш стабільними та передбачуваними. Саме на цьому наголошувала українська влада: вони потребують стабільних фінансових надходжень, і ми зможемо забезпечити це з програмою МФД+, яка покриватиме суттєву частину загальних фінансових потреб України. Інші донори також відіграють свою роль», — підкреслив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії.
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Як повідомлялося, ЄС від початку повномасштабного вторгнення рф надає Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Торік допомога ЄС сягнула 19 мільярдів євро.
17 січня Єврокомісія оголосила про виділення Україні першого траншу у 3 мільярди євро із загального пакета макрофінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 18 мільярдів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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