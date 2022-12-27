Швеція виділила новий мільйонний транш для України: куди підуть кошти — Finance.ua
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Швеція виділила новий мільйонний транш для України: куди підуть кошти

Казна та Політика
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Швеція додатково виділила Україні майже 19,2 млн доларів. Кошти підуть на підтримку оборони.
Про це повідомляє Міноборони України.
Зазначається, що виділені кошти будуть направлені до Міжнародного фонду підтримки України під керівництвом Великої Британії та використані для зміцнення військового потенціалу України.
«Свобода та незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи», — заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Нагадаємо, раніше уряд Швеції затвердив дев’ятий пакет військової допомоги Україні. Він у 1,5 раза більший, ніж попередній.
Про новий пакет військової допомоги від Швеції Рєзніков розповів ще 19 листопада.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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