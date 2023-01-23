Скільки заробляють українські тестувальники — Finance.ua

Скільки заробляють українські тестувальники Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

Скільки заробляють українські тестувальники

Медіанна зарплата QA не змінилася і становить, як і пів року тому, $2000. Найвищі зарплати у QA-фахівців, які нині перебувають за кордоном: медіана — $2500. «Увійти в ІТ» через тестування стало значно складніше.

Про це свідчать результати дослідження порталу Dou.ua. В опитуванні взяли участь 2364 QA, які нині в Україні, і ті, хто виїхав через війну за кордон, але планує повернутися. Дані людей, які виїхали за кордон і вже не планують повертатися, не додавали в дослідження. Усі зарплати вказано в доларах США після сплати податків («чистими»).

Медіанні зарплати

Медіанні зарплати тестувальників у другому кварталі 2022 року практично не змінилися. Виняток — зарплати техлідів, які після літнього падіння збільшилися на $100, і зарплати мідлів, які зменшилися на $50.

Бонуси не мають особливого впливу на зарплати QA: їх отримують тільки 20% фахівців, і медіанний розмір бонусів у тих, хто їх отримує, — $61 на місяць.

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1% найбільш високооплачуваних QA-фахівців отримують від $6500; 1% найдорожчих AQA — від $7950, Manual — від $4580.

У досвідчених тестувальників зросли зарплати в четвертому кварталі, тобто збільшилася різниця в зарплатах найбільш і найменш оплачуваних фахівців одного рівня.

За містами

В Україні найвищі медіанні зарплати мають QA в Києві й області ($2200), Львові й області ($2000) і Чернівцях та області ($2000) (але з Чернівецької області було лише 25 відповідей, тому до результатів з цього регіону треба ставитись з обережністю).

У Києві й Дніпрі найвищі зарплати в Automation QA: $3363 і $3350 проти $3000 по Україні загалом, а зарплати Manual QA на середньому рівні ($1500). У Львові найвищі компенсації у Manual QA ($1600), а в AQA — на середньому рівні ($3000).

Найвищі зарплати у QA-фахівців, які нині перебувають за кордоном: їхня медіанна зарплата становить $2500. Це стосується як AQA (середня зарплата $4300 проти $3000 у тих, хто зараз в Україні), так і Manual QA ($1917 проти $1500). За кордон частіше виїжджали досвідчені фахівці, що вплинуло на медіанні зарплати: 46% QA, які нині за кордоном, мають тайтл Senior+ проти 32% серед тих, хто перебуває в Україні.

За спеціалізацією

Медіанні зарплати Automation QA продовжили зростати: +$85 за пів року. Передусім це стосується досвідчених фахівців: на $100, до $2600, у Middle і на $400, до $4300, у Senior. Зарплати джунів, навпаки, знизилися на $100, до $900.

Середні зарплати Manual QA практично не змінилися: на $50 зросла зарплата Junior, в інших — без змін.

Досвідченим фахівцям у General QA в другому півріччі стали більше платити: +$300 у рівня Senior, +$125 у Team Lead. Зарплати джунів і мідлів навіть дещо впали на $50 і $100 відповідно.

За типом компанії

Найвища медіанна зарплата у QA в аутстафінгових компаніях ($2300). Передусім це стосується зарплат фахівців з Automation QA ($3800) і General QA ($3225). Зарплати у Manual QA в цих компаніях на середньому рівні ($1500). Аутстафінгові компанії більше за інших орієнтовані на Automation QA: AQA становлять 33% всіх їх тестувальників (загалом у всіх компаніях — 22%).

На другому місці — аутсорсингові компанії ($2100). Тут вища медіанна зарплата у фахівців з Manual QA ($1600), а також у Middle ($2000), незалежно від спеціалізації. Як і в аутстафінгових компаніях, в аутсорсі велика частка Automation QA — 27%.

Медіанна зарплата QA в продуктових компаніях становить $1900. Як і в аутстафі, у «продукті» зарплата Automation QA вища від середньоринкової ($3500), а Manual QA — на середньому рівні ($1500). Частка фахівців з AQA тут менша, ніж в аутстафінгових й аутсорсингових компаніях (17%).

Найнижчі медіанні зарплати у тестувальників, які працюють у стартапах, — $1600. У цих компаніях найвища частка Manual QA (73%) і найменше тестувальників рівня Senior+ (25% проти 34% в середньому у всіх компаніях), чим можна пояснити низькі медіанні зарплати фахівців.

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