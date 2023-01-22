Як домовитися про вищу заробітну плату на співбесіді: експертка з Гарварду дала рекомендації — Finance.ua

Як домовитися про вищу заробітну плату на співбесіді: експертка з Гарварду дала рекомендації Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Як домовитися про вищу заробітну плату на співбесіді: експертка з Гарварду дала рекомендації

У кожного в житті настає така мить, коли потрібно шукати роботу. Хочеться, щоб справа приносила не лише задоволення, але й хорошу заробітну плату. Але інколи через сором’язливість чи елементарні помилки під час співбесіди люди можуть отримувати менше, ніж їхні колеги.

Експертка з Harvard business school Пейдж Коен розповіла , як домовитися про вищу заробітну плату на співбесіді.

Як говорити про зарплату на співбесіді, щоб отримати бажану

За допомогою простих п’яти порад можна отримати вищу заробітну плату:

Вивчіть середню зарплату на ринку — щоб мати професійний вигляд та домовитися про високу заробітну плату, потрібно вивчити, скільки фахівці отримують в середньому в цій сфері в різних компаніях. Так ви також дізнаєтесь, чи справедлива початкова пропозиція, яку озвучив роботодавець, а також зможете згодом просити підвищення. Якщо ж ви не звернете на це увагу, то можете навіть отримувати меншу зарплату, ніж колеги в інших фірмах. Проаналізуйте дані — коли розмовляєте з роботодавцем про заробітну плату на співбесіді, потрібно заздалегідь підготувати аргументи. Запишіть інформацію про ті цифри, які отримують фахівці в інших компаніях. За словами експертки, якщо у вас будуть офіційні дані, це допоможе значно підвищити успіх на співбесіді. Дізнайтеся про діапазон заробітної плати — обов’язково запитайте під час співбесіди про мінімальну та максимальну зарплату, на яку ви можете розраховувати. Часто люди погоджуються на невисокі заробітні плати лише тому, що не знають, які можливості існують. Особливо це важливо, якщо ви вирішили взятися за новий для себе фах. Не забудьте дослідити, скільки платять новачкам у цій справі, і скільки отримують професіонали. Так ви зрозумієте, на що можете розраховувати з часом. Просіть більше, ніж хочете отримати — як пояснює Пейдж Коен, якщо ви так зробите, то отримаєте простір для обговорення. А ще це значно підвищує шанси отримати більшу заробітну плату, ніж ви сподівалися. Однак тут потрібно бути реалістами і не вказувати надто захмарну суму. Так можна залишитися без заробітної плати і без потенційного робочого місця. Запитуйте про інші переваги — в кожній компанії є низка переваг, які часто не входять в суму заробітної плати. Наприклад, абонементи до спортзалу для співробітників, хороше медичне страхування тощо. Тому не соромтеся запитати про них на співбесіді.

Можливо, саме бонуси стануть вирішальними у процесі обговорення заробітної плати.

Відмітимо, що компанія GoIT — допомагає кожному досягти освітніх та кар’єрних цілей в IT. Крім цікавих проектів і інноваційної діяльності, робота в сфері інформаційних технологій має ряд вагомих переваг.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.