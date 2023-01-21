Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування — Finance.ua

Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

У грудні 2022 року українці високо оцінювали готовність людей з власного оточення терпіти труднощі, пов’язані з війною (зростання цін на продукти та товари, проблеми з електропостачанням та теплопостачанням, скорочення робочих місць).

За даними опитування, 69% вважають, що люди готові терпіти теперішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України у війні.

Ще 23,9% переконані, що готові терпіти теперішні та майбутні проблеми, але лише обмежений час.

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Лише 4,6% респондентів сказали, що люди не готові терпіти ці труднощі вже зараз.

Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, українці під час війни зменшили фінансові очікування. У грудні 2022 року українці вважали, середня сума, яка необхідна, щоб жити нормально, становить 14 231 гривню на місяць.

РБК За матеріалами:

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