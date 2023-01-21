Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування — Finance.ua
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Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі, пов’язані з війною: дані опитування

Особисті фінанси
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У грудні 2022 року українці високо оцінювали готовність людей з власного оточення терпіти труднощі, пов’язані з війною (зростання цін на продукти та товари, проблеми з електропостачанням та теплопостачанням, скорочення робочих місць).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту соціології НАН України.
За даними опитування, 69% вважають, що люди готові терпіти теперішні та майбутні проблеми стільки, скільки буде потрібно, до перемоги України у війні.
Ще 23,9% переконані, що готові терпіти теперішні та майбутні проблеми, але лише обмежений час.
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Лише 4,6% респондентів сказали, що люди не готові терпіти ці труднощі вже зараз.
Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.
Нагадаємо, українці під час війни зменшили фінансові очікування. У грудні 2022 року українці вважали, середня сума, яка необхідна, щоб жити нормально, становить 14 231 гривню на місяць.

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За матеріалами:
РБК
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