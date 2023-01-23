Майже 1 млрд доларів зібрали найбільші фонди країни — Опендатабот — Finance.ua

Майже 1 млрд доларів зібрали найбільші фонди країни — Опендатабот Сьогодні 13:00

Майже 1 млрд доларів зібрали найбільші благодійні фонди країни.

Йдеться про рахунки НБУ та фонди United24, Повернись живим, Фонд Притули.

Про це повідомили в Опендатабот.

З моменту початку повномасштабної війни лише на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 33,96 млрд грн. Йдеться про такі організації, як United24, Повернись живим та фонд Притули. На рахунки донатили як українці, так й іноземці.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані власного дослідження.

Найбільший внесок — 15,8 млрд — було зібрано на рахунки НБУ за три місяці: з 24 лютого по 5 травня.

Майже половину — 47% — від донатів найбільших українських фондів зібрав United 24, який від 5 травня «підхопив» естафету рахунку НБУ.

За 8 місяців роботи, з травня по грудень, фонд United 24 зібрав 8,6 млрд грн. Левову частку цієї суми — 81% або ж 7 млрд гривень — фонд спрямував на ЗСУ. Понад 1,1 млрд гривень або 13% було направлено на медичну допомогу та 6% або ж 0,5 млрд грн — на відбудову країни.

Пайчарт Загальні збори, United 24

Пік донатів на ЗСУ припав на липень — тоді фонду пожертвували 2,2 млрд грн. Початок масованих обстрілів цивільної критичної інфраструктури та, відповідно, блекаути, у жовтні-грудні 2022 року також збільшили підтримку збройних сил. Кількість пожертв на підтримку ЗСУ у жовтні зросла на 1,4 рази за місяць й відтоді лише збільшувалась.

Фонд Повернись живим з 24 лютого зібрав 5,6 млрд грн. Найбільшу суму — 1,6 млрд гривень — задонатили у березні. Відтоді, в середньому, фонд збирав близько 350 мільйонів гривень на місяць.

Так само, як й у випадку з United 24, масовані обстріли інфраструктури посилили підтримку. У листопаді загальна сума пожертв зросла за місяць у 1,3 рази й відтоді збільшується.

Фонд Притули за час від початку повномасштабного вторгнення рф зібрав майже 4 млрд грн. Так само, як й у колег, масовані обстріли росіян спричинили сплеск донатів на рахунки фонду.

У жовтні кількість пожертв зросла більш ніж утричі за місяць та сягла 658 мільйонів гривень. У листопаді ця сума дещо зменшилась — до 593 мільйонів гривень — але все ще залишається більшою за середні показники до блекаутів.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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