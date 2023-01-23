Скільки в Україні отримують пенсіонери, які працюють: дані ПФУ на початок 2023 року — Finance.ua
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Скільки в Україні отримують пенсіонери, які працюють: дані ПФУ на початок 2023 року

Казна та Політика
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Скільки в Україні отримують пенсіонери, які працюють: дані ПФУ на початок 2023 року
Скільки в Україні отримують пенсіонери, які працюють: дані ПФУ на початок 2023 року, www.pfu.gov.ua
Станом на 1 січня 2023 року в Україні було 10,7 млн пенсіонерів. З них 2,7 млн осіб продовжували працювати.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
За даними ПФУ, середній розмір пенсій становив 4 622,59 гривен, у працюючих пенсіонерів — 4 837,57 гривень.
Розподіл пенсіонерів за видами призначених виплат був таким:
  • за віком — 74,06%;
  • по інвалідності — 13,99%;
  • у разі втрати годувальника — 5,96%;
  • за вислугу років — 5,35%;
  • соціальні пенсії — 0,60%;
  • довічне утримання суддів — 0,04%.
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Нагадаємо, загальна кількість пенсіонерів — одержувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2023 року становила 8,319 млн осіб. Решта 2,369 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту». Частка ПриватБанку становить 53,9%. У держбанку отримують виплати 4,483 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (36,1%, пенсії отримують 3,003 млн осіб). У банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль пенсії отримують 335 тисяч осіб (4,0%).

Довідка Finance.ua:

  • існує загальноприйнята думка, що потрібно починати накопичувати на пенсію у молодому віці. Проте група вчених Національного бюро економічних досліджень США висунула неочевидну альтернативну теорію;
  • в Україні середній розмір пенсії, згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2022 році становив трохи вище за 4622 грн. Фактично це 112 євро на місяць. Тим часом у сусідній Польщі середня пенсія перевищує 600 євро;
  • для того, аби забезпечити пенсійні виплати на гідному рівні, потрібно відраховувати до накопичувальних пенсійних фондів 12–15% від заробітної плати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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