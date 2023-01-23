Бразилія та Аргентина випустять спільну валюту — Finance.ua

Бразилія та Аргентина випустять спільну валюту Сьогодні 15:28 — Валюта

Бразилія та Аргентина випустять спільну валюту

Дві найбільші економіки Південної Америки обговорять план щодо створення нової валюти на саміті в Буенос-Айресі цього тижня.

Інші латиноамериканські країни теж запрошені приєднатися до плану, який може створити другий за величиною валютний союз у світі, пише Financial Times.

Нова валюта, яку Бразилія пропонує назвати «сюр» (південь), може сприяти регіональній торгівлі та зменшити залежність від долара США. Спочатку вона буде працювати паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.

Коли з’явиться нова валюта

Найближчим часом буде розпочато вивчення параметрів, необхідних для спільної валюти, що включає все, від фіскальних питань до розміру економіки та ролі центральних банків.

Спочатку буде створено двосторонній проєкт для Бразилії та Аргентини. До ініціативи запропонують долучитися також іншим країнам.

За оцінками FT, валютний союз, який охопив би всю Латинську Америку, становив би близько 5 відсотків світового ВВП. Найбільший у світі валютний союз, євро, охоплює близько 14 відсотків світового ВВП у доларовому еквіваленті.

Інші валютні блоки включають франк, який використовується деякими африканськими країнами та прив’язаний до євро, і східно-карибський долар. Однак вони охоплюють набагато меншу частину світового економічного виробництва.

Скільки часу знадобиться на розробку і впровадження валюти

Ймовірно, для реалізації проєкту знадобиться багато років. Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса зазначає, що Європі знадобилося 35 років, щоб створити євро.

Очікується, що офіційне оголошення буде зроблено під час візиту президента Бразилії Луїса Інасіу Лула да Сілви до Аргентини.

Бразилія та Аргентина обговорювали спільну валюту в останні кілька років, але переговори провалилися через опозицію центрального банку Бразилії щодо цієї ідеї, сказав один чиновник, близький до дискусій.

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