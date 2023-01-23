Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку пояснив важливість скасування фіксованого курсу — Finance.ua

Інакше проблем не уникнути: радник голови Нацбанку пояснив важливість скасування фіксованого курсу Сьогодні 11:59 — Валюта

Поки що курс гривні навіть за умов війни тримається завдяки фінансовій підтримці від іноземних партнерів. Але підтримка не буде вічною, і Україні потрібно підготуватися до такого сценарію.

Офіційний курс долара в Україні був заморожений практично відразу після повномасштабного вторгнення ЗС рф, але українській владі потрібно поступово повертатися до плаваючого курсоутворення. Все тому, що жорстке регулювання може повторити ситуацію 2014 року.

Про це заявив в інтерв’ю «Forbes Україна» радник голови Нацбанку Юрій Городниченко.

За його словами, наприкінці 2023 року очікується, що курс становитиме 42 грн/$. Значить, навіть із урахуванням фіксованого курсу 36,6 грн/$ економічні агенти вважають, що девальвація гривні точно відбудеться. А тривала фіксація може призвести до кризи, як у 2014 році.

«За Януковича фіксований курс захищали дуже довго. Це скінчилося катастрофою. Тому важливо не доводити до крайньої межі та виходити з фіксованого курсу дуже поступово. Зараз Україна, на відміну від 2014 року, має ресурси для цього», — розповів Юрій Городниченко.

Він також зазначив, що зараз гривня тримається завдяки фінансовій підтримці іноземних партнерів. Але така ситуація не буде постійною, тож Україні потрібно підготуватися до такого сценарію.

«Тепер уявимо ситуацію, що з тих чи інших причин наші партнери не зможуть надавати Україні фінансову допомогу. Ми одразу опинимося в дуже важких обставинах, коли можливості захищати гривню тануть дуже швидко. До цього потрібно бути готовим», — наголосив експерт.

Водночас Юрій Городниченко зазначив, що ще в листопаді 2022 року пропонував НБУ відмовитися від фіксованого курсу та запровадити альтернативний варіант, який дозволить контролювати інфляцію та поступово переходити до «плавання».

«Я запропонував модель із плаваючим курсом, але з обмеженням коливання протягом дня. До того ж це не означає автоматичної девальвації: гривня може зміцнюватися або залишатися на плюс-мінус одному рівні», — зазначив він.

Курс в українських банках зараз

Станом на понеділок, 23 січня, долар у великих банках торгується за таким курсом:

«ПриватБанк» — 39,3 грн/дол;

«Ощадбанк» — 40,2 грн/дол;

«Райффайзен Банк» — 39,9 грн/дол;

«Укргазбанк» — 39,8 грн/дол;

ПУМБ — 40,0 грн/дол.

Нагадаємо, у липні 2022 року Національний банк України опустив курс гривні до долара США на 25%, зараз він становить 36,5686 грн. У відомстві пояснили це змінами фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцненням долара США до інших валют.

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