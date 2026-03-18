День фінансів: дедлайн МВФ, витрати українців, 10 професій, що втратили актуальність Сьогодні 17:38

У середу, 18 березня, стало відомо, скільки грошей витрачають українці на товари першої необхідності, Україна отримає 120 млн євро на житло та розвиток малого бізнесу.

120 млн євро на житло та розвиток малого бізнесу

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалив нові рішення щодо підтримки України. Йдеться про додаткові кошти на відновлення житла для постраждалих від війни та окрему програму фінансування малого бізнесу.

В умовах повномасштабної війни гранти стали одним з ключових інструментів підтримки економіки в Україні. Нині в межах політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» подалися 154 підприємці.

Дедлайн МВФ

Новини про вимогу МВФ підвищити податки в Україні до кінця березня викликали активну дискусію серед політиків. У парламенті запевняють: конкретних рішень або законопроєктів наразі немає, а розмови про підвищення податків — передчасні.

Також МВФ назвав три великі проблеми в Україні.

Курс долара в банках і обмінниках

В українських банках найближчими днями очікують помітні зміни курсу готівкового долара. До кінця тижня (до 22 березня) він може коливатися в межах 43,5−44,5 грн. Такий прогноз дає банкір Тарас Лєсовой.

Іван Ус. Готівковий курс гривні в Україні демонструє ознаки зміцнення, що стоїть за новою тенденцією та чи надовго, розповів кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних дослідженьІван Ус.

Скільки грошей витрачають українці

Як повідомляється в результатах дослідження компанії Deloitte Ukraine, українці витрачають на базові потреби значно більше, ніж європейці. Весь свій місячний бюджет витрачають на товари та послуги першої необхідності, що становить 84% витрат.

До речі, в лютому вкладники збанкрутілих банків отримали відшкодування на 1,8 млн грн.

10 професій, що втратили актуальність

Зміни на ринку праці відбуваються швидше, ніж здається: ще вчора ці професії були звичними, а сьогодні майже зникли. Work.ua назвав 10 професій, які ми ще встигли застати, але які вже можемо згадувати із ностальгією.

Польща в ТОП-20 найбільших економік світу

зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС. Нині економіка Польщі випередила Швейцарію і стала 20-ю за величиною у світі з річним обсягом виробництва понад 1 трильйон доларів. За 35 років ВВП Польщі на душу населення зріс до 55 340 доларів у 2025 році, або 85% від середнього показника по ЄС.

