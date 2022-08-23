День фінансів: "Цифри Незалежності", бомбосховища в новобудовах — Finance.ua

День фінансів: "Цифри Незалежності", бомбосховища в новобудовах
До Дня Прапора і Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік — Цифри Незалежності:
Динаміка цін на столичні квартири з 2000 по 2022 рік. У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угод купівлі-продажу у вісім разів менше, ніж до війни. Наразі на ринку житла в Києві спостерігається спад. Є декілька чинників, які не дають повноцінно відновитись ринку нерухомості з початку війни.
Найбільші врожаї України. Відповідно до даних Державної служби статистики, урожай зернових та олійних культур у 2021 році сягнув рекордних 107,38 млн тонн — 90% з них пішли на експорт. Такого не було за всю історію України. Ще 20 років тому, у 2001-му, валовий збір усіх зернових склав 39,67 млн тонн.
Bitcoin VS долар. У 2022 році головна криптовалюта пережила одне із найбільших падінь у своїй історії. Однак воно було далеко не першим. Тож ми вирішили розповісти про найвизначніші події, що впливали на курс Bitcoin від моменту його створення.
Чи буде «банкопад 2.0». В Асоціації українських банків спростовують власні ж прогнози щодо можливої банківської кризи. У червні в Асоціації стверджували, що підняття Нацбанком облікової ставки може призвести до нового «банкопаду», а вже у серпні наголошують, що банківська система стабільна і банки підвищують ліквідність.
- Також НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи, а постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому.
- Як повідомили в НБУ, банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою. Доходи банків зросли на 26%, якщо порівняти з результатом січня-липня 2021 року.
До речі, ми ретельно вивчили питання, куди покласти гривню на короткий строк. Кому краще довірити гривню на 3 місяці, на яких умовах і скільки можна заробити. Портал Finance.ua проаналізував пропозиції, що є на ринку -
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Бомбосховища в новобудовах. Президент України Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі. Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах.
Ветерани зможуть отримати до мільйона гривень на бізнес. Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень до мільйона. Прийом заявок для участі в програмі почнеться 5 вересня та триватиме до 5 жовтня.
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