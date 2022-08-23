День фінансів: "Цифри Незалежності", бомбосховища в новобудовах — Finance.ua

День фінансів: "Цифри Незалежності", бомбосховища в новобудовах Вчора 17:50

До Дня Прапора і Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік — Цифри Незалежності:

Динаміка цін на столичні квартири з 2000 по 2022 рік. У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угод к У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угод к упівлі-продажу у вісім разів менше, ніж до війни. Наразі на ринку житла в Києві спостерігається спад. Є декілька чинників, які не дають повноцінно відновитись ринку нерухомості з початку війни.

Найбільші врожаї України. Відповідно до даних Державної служби статистики, Відповідно до даних Державної служби статистики, урожай зернових та олійних культур у 2021 році сягнув рекордних 107,38 млн тонн — 90% з них пішли на експорт. Такого не було за всю історію України. Ще 20 років тому, у 2001-му, валовий збір усіх зернових склав 39,67 млн тонн.

Bitcoin VS долар. У 2022 році головна криптовалюта пережила одне із найбільших падінь у своїй історії. Однак воно було далеко не першим. Тож ми вирішили розповісти про У 2022 році головна криптовалюта пережила одне із найбільших падінь у своїй історії. Однак воно було далеко не першим. Тож ми вирішили розповісти про найвизначніші події , що впливали на курс Bitcoin від моменту його створення.

Чи буде «банкопад 2.0». В Асоціації українських банків спростовують В Асоціації українських банків спростовують власні ж прогнози щодо можливої банківської кризи. У червні в Асоціації стверджували, що підняття Нацбанком облікової ставки може призвести до нового «банкопаду», а вже у серпні наголошують, що банківська система стабільна і банки підвищують ліквідність.

Також НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи, а постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому.

Як повідомили в НБУ, банківська система України вперше з початку війни стала прибутковою. Доходи банків зросли на 26%, якщо порівняти з результатом січня-липня 2021 року.

До речі, ми ретельно вивчили питання, куди покласти гривню на короткий строк. Кому краще довірити гривню на 3 місяці, на яких умовах і скільки можна заробити. Портал Finance.ua проаналізував пропозиції, що є на ринку -

Бомбосховища в новобудовах. Президент України Зеленський підписав закон, згідно з яким Президент України Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі. Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах.

Ветерани зможуть отримати до мільйона гривень на бізнес. Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес

Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень до мільйона. Прийом заявок для участі в програмі почнеться 5 вересня та триватиме до 5 жовтня.

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