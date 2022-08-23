Цифри Незалежності: найбільші врожаї України — Finance.ua

Цифри Незалежності: найбільші врожаї України Вчора 14:02 — Аграрний ринок

Цифри Незалежності: найбільші врожаї України

Цьогоріч День Незалежності України важливий та особливий як ніколи. Адже щодня наші захисники та захисниці ведуть боротьбу з російськими окупантами, що посягнули на наші землі, життя, фінанси та незалежність.

Агресор постійно маневрує та бреше: про нашу історію, здобутки, військових, економіку та навіть про повсякдення звичайних українців. Саме тому до Дня Незалежності ми підготували серію новин, в яких будемо розповідати про найцікавіші цифри, що були поруч з українцями з року в рік. Цифри Незалежності. У цій новині поговоримо про агрорекорди нашої держави.

Почнемо з найближчого до нас у часі. Відповідно до даних Державної служби статистики, урожай зернових та олійних культур у 2021 році сягнув рекордних 107,38 млн тонн — 90% з них пішли на експорт. Такого не було за всю історію України. Ще 20 років тому, у 2001-му, валовий збір усіх зернових склав 39,67 млн тонн, про що свідчать дані Держстату.

Урожай зернових та зернобобових культур торік склав 84,57 млн тонн, з яких:

пшениці — рекордні 32,72 млн тонн;

ячменю — 9,65 млн тонн;

кукурудзи — рекордні 39,82 млн тонн.

Врожай соняшнику — 16,4 млн тонн, сої — 3,4 млн тонн, ріпаку — 2,96 млн тонн. Також вдалося зібрати рекордний врожай гречки — 107 тис. тонн при загальному прогнозі в 100 тис. тонн.

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Лідером за врожайністю сільгоспкультур серед областей України стала Хмельниччина, де середній показник — 8,79 т/га. Всього ж аграрії області у 2021 році зібрали понад 5,4 млн тонн зерна.

У 2022 році, згідно з прогнозами, Україна мала б зібрати ще один рекордний врожай, але 24 лютого до нас з повномасштабною війною прийшла росія. Посівну довелося проводити під ракетами на замінованих полях. Детальніше про це читайте в статті за цим посиланням

Готуватися до рекорду почали заздалегідь. У 2015 році тодішній міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко обіцяв, що за три роки Україна зможе збирати 100 млн тонн урожаю, утім часу знадобилося більше.

Що прикметно, у 2020-му аграрії зібрали 83,8 мільйона тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га. Зернових і зернобобових культур намолотили 65,4 млн тонн.

Врожай пшениці в Україні

2017 рік — 26,2 млн тонн;

2018 рік — 24,6 млн тонн;

2019 рік — 28,3 млн тонн;

2020 рік — 24,9 млн тонн;

2021 рік — 32,7 млн тонн.

Проте саме 2020 року Україна експортувала рекордний обсяг меду — 69,84 тис. тонн. Загальна вартість експортованої продукції склала 117,5 млн дол. Попередній медовий рекорд був зафіксований у 2017-му — 67,8 тис. тонн на суму 133,9 млн дол.

Найбільшим покупцем українського меду стала Польща — 25% від усього експорту. 20% пішло до Німеччини, 11% — до Бельгії, 10% — до США. Решта 34% розібрали різні покупці.

У 2015 році аграрії Сумщини потрапили до Національного реєстру рекордів України. Тут зафіксували найбільшу протяжність демонстраційно-технологічного полігону сільськогосподарських культур — 2,7 км.

2018 року вітчизняні аграрії встановили на той момент абсолютний рекорд за обсягами експорту сільгосппродукції. За даними Держстату, за підсумками 2018 року Україна експортувала агропродовольства на 18,8 млрд дол., побивши рекордний показник 2012 року — 18,2 млрд дол.

За підсумками 2021 року Україна експортувала агропродовольства на суму 27,9 млрд дол., що майже на чверть перевищило рекордний показник 2020-го — 22,4 млрд дол.

Минулого року у селі Серединка, Джулинської територіальної громади Гайсинського району Вінницької області, місцеві аграрії висіяли величезний державний герб з гірчиці. Його теж внесли в реєстр, як Національний рекорд — 572 метри ширини та 1140 метрів довжини засіяли цією культурою.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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