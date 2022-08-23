Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові — Finance.ua
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Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові

Казна та Політика
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Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові
Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.
Про це сказано на сайті ВР.
Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.
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Орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.
Законопроєкт № 7398 також містить нормі щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.
Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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