Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові — Finance.ua

Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові Вчора 11:01 — Казна та Політика

Президент підписав закон про бомбосховища у кожній новобудові

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Про це сказано на сайті ВР

Законопроєкт № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

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Орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер може відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Законопроєкт № 7398 також містить нормі щодо наявності інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають більше 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися більше 100 осіб.

Крім того, закон спрощує процедуру передачі земельної ділянки для розміщення об’єктів цивільного захисту та визначає, як потрібно утримувати в належному стані об’єкт укриття.

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Українська правда За матеріалами:

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