В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ — Finance.ua

В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ

Вчора 09:11 — Особисті фінанси

В Україні з'явиться сучасна система бомбосховищ

В Україні з’явиться сучасна система бомбосховищ.

Про це в ефірі інформаційного марафону повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Ми наразі працюємо над сучасними інженерними рішеннями для того, що побудувати систему бомбосховищ по всій країні. Йдеться також про розробку державних будівельних норм. Нові укриття будуть передбачати рівень безпеки, а також їхню доступність для всіх категорій населення», — зазначив міністр.

За його словами, це можуть бути як підземні, так і наземні укриття.

«Головне, щоб ми враховували вже побудовану інфраструктуру й інтегрували ці укриття в життя міст та інших локацій, де це буде відбуватись. Там, де йдеться про нове будівництво, буде простіше, тому що проектами будуть передбачені нові об’єкти укриттів. Вони подекуди будуть мати подвійне функціональне значення — це можуть бути підземні паркінги», — додав Чернишов.

Він зазначив, що реалізація цієї програми триватиме від 1 до 1,5 років.

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