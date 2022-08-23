Ветерани зможуть отримати до мільйона гривень на бізнес: УВФ запускає нову програму — Finance.ua

Ветерани зможуть отримати до мільйона гривень на бізнес: УВФ запускає нову програму Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Ветерани зможуть отримати до мільйона гривень на бізнес: УВФ запускає нову програму

Український ветеранський фонд фінансуватиме ветеранський бізнес на суму від 500 тисяч гривень до мільйона.

Про запуск цієї програми заявила виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

«5 вересня починаємо прийом заявок на фінансування ветеранського бізнесу на суми від 500 тисяч до мільйона гривень. Подаватися можуть ветерани, їхні родини та сім’ї загиблих захисників. Маєте кілька днів, щоб підготувати документи, щоб п’ятого вересня їх подати. Відбудовуємо Україну вже зараз, а не після перемоги», — заявила виконавча директорка фонду Наталія Калмикова.

Прийом заявок для участі в програмі почнеться 5 вересня та триватиме до 5 жовтня.

Сума фінансування проєктів:

мінімальна запитувана сума на проєкт — 500 тис. грн;

максимальна запитувана сума на проєкт — 1 млн грн.

Хто зможе взяти участь у програмі:

ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих (померлих) та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Більше деталей щодо пакету документів та вимог за посиланням

Довідка Finance.ua:

раніше Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та членів їхніх родин. ФОПи можуть отримати 20 тисяч грн відшкодування на ведення власної справи. Програма діє до завершення воєнного стану.

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