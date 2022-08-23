Постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому: НБУ запропонував зміни — Finance.ua

Постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому: НБУ запропонував зміни
Національний банк оголосив про старт обговорення проєкту змін до нормативно-правових актів, спрямованих на оновлення процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінпослуг.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Для чого це необхідно
Необхідність їх оновлення викликана низкою факторів, зокрема введенням в дію з 1 серпня 2022 року Закону України «Про платіжні послуги».
Цим законом запроваджуються нові види фінансових платіжних послуг, нова процедура погодження набуття істотної участі в платіжних установах (у тому числі малих платіжних установах), установах електронних грошей, операторах поштового зв’язку, які мають право надавати фінансові платіжні послуги.
Крім того, під час дії воєнного стану важливо унеможливити ризик здійснення управління надавачами фінансових послуг особами, у яких є громадянство, податкове резидентство або які постійно проживають чи знаходяться в державі, що здійснює збройну агресію проти України, або особами, зареєстрованими в державі-агресорі.
Які зміни пропонують:
1) встановити на постійній основі нову ознаку небездоганної ділової репутації;
2) врегулювати порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями з метою уніфікації підходу до видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями та загального підходу до видачі ліцензій на інші фінансові послуги;
3) врегулювати процедуру реорганізації надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг;
4) визначити оновлені підходи до оцінки походження джерел коштів для формування статутного капіталу;
5) виключити норми щодо потреби погодження, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика), запровадити процедуру погодження Національним банком набуття істотної участі в надавачах фінансових платіжних послуг;
6) передбачити процедуру визнання власника істотної участі в надавачі фінансових послуг (особи, яка незалежно від формального володіння має значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача);
7) розширити вимоги Положення про ліцензування на надавачів фінансових платіжних послуг;
8) уточнити порядок дій надавача фінансових послуг і Національного банку в разі виявлення ознак ненадання надавачем фінансових послуг жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії;
9) передбачити право Національного банку на встановлення тимчасової заборони використання власником істотної участі в небанківській фінансовій установі права голосу та визначити порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.
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