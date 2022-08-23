Постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому: НБУ запропонував зміни — Finance.ua

Постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому: НБУ запропонував зміни Вчора 16:15 — Фондовий ринок

Постачальників фінансових послуг реєструватимуть по-новому: НБУ запропонував зміни

Національний банк оголосив про старт обговорення проєкту змін до нормативно-правових актів, спрямованих на оновлення процедур ліцензування та реєстрації надавачів фінпослуг.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Для чого це необхідно

Необхідність їх оновлення викликана низкою факторів, зокрема введенням в дію з 1 серпня 2022 року Закону України «Про платіжні послуги».

Цим законом запроваджуються нові види фінансових платіжних послуг, нова процедура погодження набуття істотної участі в платіжних установах (у тому числі малих платіжних установах), установах електронних грошей, операторах поштового зв’язку, які мають право надавати фінансові платіжні послуги.

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Крім того, під час дії воєнного стану важливо унеможливити ризик здійснення управління надавачами фінансових послуг особами, у яких є громадянство, податкове резидентство або які постійно проживають чи знаходяться в державі, що здійснює збройну агресію проти України, або особами, зареєстрованими в державі-агресорі.

Які зміни пропонують:

1) встановити на постійній основі нову ознаку небездоганної ділової репутації;

2) врегулювати порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями з метою уніфікації підходу до видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями та загального підходу до видачі ліцензій на інші фінансові послуги;

3) врегулювати процедуру реорганізації надавачів фінансових послуг, надавачів фінансових платіжних послуг;

4) визначити оновлені підходи до оцінки походження джерел коштів для формування статутного капіталу;

5) виключити норми щодо потреби погодження, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінансовій установі (крім страховика), запровадити процедуру погодження Національним банком набуття істотної участі в надавачах фінансових платіжних послуг;

6) передбачити процедуру визнання власника істотної участі в надавачі фінансових послуг (особи, яка незалежно від формального володіння має значний або вирішальний вплив на управління або діяльність надавача);

7) розширити вимоги Положення про ліцензування на надавачів фінансових платіжних послуг;

8) уточнити порядок дій надавача фінансових послуг і Національного банку в разі виявлення ознак ненадання надавачем фінансових послуг жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання ліцензії;

9) передбачити право Національного банку на встановлення тимчасової заборони використання власником істотної участі в небанківській фінансовій установі права голосу та визначити порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.

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