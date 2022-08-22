НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з фізичною поставкою — Finance.ua
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НБУ дозволив банкам продавати банківські метали з фізичною поставкою

Банківські метали
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Національний банк України з 20 серпня 2022 року надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях.
Про це пише НБУ.
Банки здійснюють зазначений продаж у межах залишку банківських металів у касі банку станом на 19 серпня 2022 року. Додатково до цього залишку включається обсяг перевищення купівлі банківських металів із фізичною поставкою над обсягом їх продажу за всіма банківськими металами з фізичною поставкою, що розраховується в тройських унціях за кожним із металів окремо, починаючи з 19 серпня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів.
З огляду на зазначені обмеження такі операції не чинитимуть тиску на міжнародні резерви України.
Що це дасть
За оцінками Національного банку, таке рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.
Крім того, для однозначного трактування норм постанови Національний банк уточнив, що банки під час продажу безготівкової іноземної валюти громадянам із подальшим її розміщенням на депозит від трьох місяців можуть встановлювати курс цієї операції самостійно.
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Відповідні зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління Національного банку України від 19 серпня 2022 року № 183 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 20 серпня 2022 року.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк з 21 липня дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).
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За матеріалами:
Українські Новини
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