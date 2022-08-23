НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи — Finance.ua
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НБУ повернув довоєнні тарифи на послуги Національної платіжної системи

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Національний банк поновив низку тарифів на послуги Національної платіжної системи «Український платіжний простір» (НПС «ПРОСТІР»), дія яких була тимчасово зупинена після початку воєнного стану в Україні.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Таке рішення ухвалене через потребу забезпечити безперебійне функціонування та подальший розвиток національної платіжної системи», — йдеться в повідомленні.
Тарифи поновлюються для:
  • учасників НПС «ПРОСТІР» — з 26 серпня 2022 року;
  • незалежних процесингових центрів НПС «ПРОСТІР» та юридичних осіб — з 24 серпня 2022 року.
НБУ повертає тарифи за:
  • супроводження учасників та незалежних процесингових центрів, підключених до Центрального маршрутизатора і розрахунково-клірингового центру НПС «ПРОСТІР» (стягувалася щомісячна плата);
  • супроводження програмного забезпечення сервера авторизації (стягувалася щомісячна плата за кожен комплект);
  • надання інформаційних виписок засобами електронної пошти (стягувалася плата за кожний Кб інформації);
  • інформаційні послуги, які надаються інформаційним еквайрам за перевірку, маршрутизацію, оброблення інформаційних даних (стягувалася щомісячна плата за кожний пристрій, що є джерелом первинної інформації, дані з якого оброблялися протягом місяця).
Нагадаємо, до кінця 2022 року всі платіжні термінали в Україні прийматимуть до оплати платіжні картки ПРОСТІР.
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За матеріалами:
Finance.ua
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