Чи буде “банкопад 2.0”? В Асоціації українських банків оновили прогнози — Finance.ua

Чи буде “банкопад 2.0”? В Асоціації українських банків оновили прогнози Вчора 12:01 — Казна та Політика

Чи буде “банкопад 2.0”? В Асоціації українських банків оновили прогнози

В Асоціації українських банків спростовують власні ж прогнози щодо можливої банківської кризи. У червні в Асоціації стверджували, що підняття Нацбанком облікової ставки може призвести до нового «банкопаду», а вже у серпні наголошують, що банківська система стабільна і банки підвищують ліквідність.

Про це йдеться у заявах АУБ на їх офіційному сайті.

У червні на сайті Асоціації з’явилося звернення до голови НБУ Кирила Шевченка, у якому наголошувалося, що підвищення облікової ставки може призвести до збанкрутіння двох десятків українських банків.

«З огляду на перспективу різкого здороження ресурсів, яке стане неминучим наслідком підняття НБУ ставки по кредиту до 27%, мусимо наголосити, що підвищення відсотків за кредитами потягне за собою різке погіршення структури кредитних портфелів, порушення норм резервування та значне зниження ліквідності банківської системи. Це може призвести до втрати капіталу і ліквідності банківської системи, та, як наслідок, — до банківської кризи, якої вдавалося уникнути навіть під час перших місяців війни», — йшлося у заяві.

Однак у серпні в АУБ спростували власний прогноз і заявили про покращення ситуації у банківському секторі. Посилаючись на звіт НБУ, в Ассоціації зазначили, що банки у ІІ кварталі підвищили ліквідність та операційну прибутковість за рахунок збільшення обсягів депозитів.

Зазначимо, що зростання надходжень з депозитів також пов’язано з підняттям облікової ставки, адже разом з нею банки підвищують свої відсоткові ставки по кредитах та депозитах, що більше спонукає клієнтів відкладати гроші на депозитні рахунки.

Довідка Finance.ua:

9 серпня Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних;

12 банків України також опинилися на межі банкрутства;



діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку. Сумарно вони отримали прибуток у майже 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.

УНН За матеріалами:

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