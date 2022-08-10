Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes — Finance.ua

Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes Вчора 12:04 — Кредит&Депозит

Не тільки "Січ": 12 банків України опинилися на межі банкрутства - Forbes

Банк «Січ» став першим банком, який визнали неплатоспроможним за несплату відсотків щодо рефінансування НБУ (у сумі 67,5 млн грн). Крім того, за кредити рефінансування банк купував ОВДП із прибутковістю 10-10,5% річних. До підвищення облікової ставки до 25% така схема давала 4% маржі, а після — стала збитковою, пише Forbes.

При цьому в Україні ціла низка банків сильно залежить від рефінансу та використовує заробіток на ОВДП. За даними на початок червня, таких банків було 13 (включаючи «Січ»):

Авангард;

Акордбанк;

Альянс;

Банк 3/4;

Індустріалбанк;

Комерційний індустріальний банк;

Кристалбанк;

Метабанк;

Перший інвестиційний банк;

РВС банк;

Скай банк;

Український банк реконструкції та розвитку.

Їх рефінансування становить понад третину зобов’язань, а ОВДП — понад третину активів, тобто. вони перебувають у зоні ризику. Як пояснив експерт CASE Україна Євген Дубогриз, «Акорд», «Альянс» та «Авангард» навряд чи підуть з ринку, а ось у решти фінустанов можуть виникнути серйозні труднощі.

«Це (купівля ОВДП за рефінанс. — Ред.) ситуативний заробіток, який був можливий за часів ковіда і до червня-2022. Зараз банки на цьому втрачають», — пояснив Дубогриз.

Він не вважає, що продаж банками ОВДП вирішить проблему. Папери на вторинному ринку можна продати лише зі знижкою 15-18%. Виручених у такий спосіб грошей може не вистачити на погашення рефінансування НБУ.

Довідка Finance.ua:

банк «Січ» визнали неплатоспроможним 9 серпня;

у НБУ вважають, що діяльність банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій.

Обозреватель За матеріалами:

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