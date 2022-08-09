Банк «Січ» визнано неплатоспроможним — Finance.ua

Банк «Січ» визнано неплатоспроможним Вчора 20:10 — Фондовий ринок

Банк «Січ» визнано неплатоспроможним

Правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення АТ « Банк Січ » до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Про це сказано на сайті НБУ.

АТ «Банк Січ» не сплатив проценти за користування кредитами рефінансування за липень 2022 року, порушивши умови Генерального кредитного договору, укладеного між банком та Національним банком.

Попри наявність ліквідних коштів для сплати відсотків за користування кредитом рефінансування, Наглядова рада та правління банку 29 липня 2022 року ухвалили рішення про їх несплату. Враховуючи факт несплати відсотків за користування кредитами рефінансування відповідно до умов договору, Національний банк направив фінустанові вимогу щодо необхідності здійснення повного дострокового погашення заборгованості за кредитами рефінансування. Проте Наглядова рада та правління банку 4 серпня 2022 року ухвалили рішення про неможливість виконання зазначеної вимоги через недостатність коштів.

З огляду на це Національний банк 5 серпня був змушений задовольнити свої вимоги за рахунок цінних паперів, що перебували в заставі. Невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Про Банк «Січ»

Як пише НБУ, діяльність банку характеризувалась неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.

Частка фінустанови становила 0,3% від чистих активів платоспроможних банків станом на 01 серпня 2022 року.

Як це вплине на банківську систему

Віднесення АТ «Банк Січ» до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який на сьогодні є стійким та платоспроможним.

Відшкодування вкладів

Кожен вкладник Банку «Січ» отримає від ФГВФО відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2022 року становить 1 229,7 млн грн.

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